Karbonatı bu alanlarda asla kullanmayın! Temizlemekten çok zarar veriyor…

Petya, "Cam eşyalar ve yüzeyler. Karbonat aşındırıcı bir temizleyicidir ve herhangi bir cam yüzeyi veya pencere veya ayna gibi bir eşyayı çizme riski vardır" diye ekledi.

Karbonat ayrıca alüminyum ve bakır yüzeylerin kahverengileşmesine neden olabileceğinden zararlı olabilir. Petya, "Bununla birlikte, bu malzemelerden yapılmış tencere ve tavaları karbonatla temizlemek genellikle güvenlidir, ancak hemen ardından bunları iyice durulamak gerekir" diye ekledi.

Petya, karbonat yerine kullanılabilecek malzemeler için şunları söyledi: "Karbonat kadar etkili bir temizlik işi gerçekleştirebilecek, ancak kullanımı çok daha güvenli olacak, mutfakta kullanılan birçok temel malzeme var."