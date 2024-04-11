Karbonatı bu alanlarda asla kullanmayın! Temizlemekten çok zarar veriyor…

Ev temizlik uzmanı Petya Holevich, karbonata alternatif temizleme yöntemlerini ve karbonatın bazı yüzeylere nasıl zarar verebileceğini açıkladı.
Petya, bazı yüzeylerin " karbonatla asla temizlenmemesi gerektiğini" söyledi.
Örnekler arasında mermer ve granit yüzeyler, mumlu mobilyalar, cam eşyalar, alüminyum ve bakır eşyalar ile parke döşemeler yer alıyor.
Petya, şöyle konuştu: "Karbonat, mermer ve granit eşyaların üst koruyucu tabakasına zamanla zarar vererek çizikler bırakacaktır. Mumlu mobilyalara gelince, karbonat, sızdırmazlık malzemelerini aşındırdığı için çok sert olabilir, bu da tam olarak bu nedenle mutfak elyafının parke zeminler için önerilmemektedir."
Petya, "Cam eşyalar ve yüzeyler. Karbonat aşındırıcı bir temizleyicidir ve herhangi bir cam yüzeyi veya pencere veya ayna gibi bir eşyayı çizme riski vardır" diye ekledi.
Karbonat ayrıca alüminyum ve bakır yüzeylerin kahverengileşmesine neden olabileceğinden zararlı olabilir. Petya, "Bununla birlikte, bu malzemelerden yapılmış tencere ve tavaları karbonatla temizlemek genellikle güvenlidir, ancak hemen ardından bunları iyice durulamak gerekir" diye ekledi.
Petya, karbonat yerine kullanılabilecek malzemeler için şunları söyledi: "Karbonat kadar etkili bir temizlik işi gerçekleştirebilecek, ancak kullanımı çok daha güvenli olacak, mutfakta kullanılan birçok temel malzeme var."
Bu mutfak temel malzemeleri arasında beyaz sirke, limon ve limon suyu, diş macunu, mısır nişastası ve vanilya özü bulunur.
Beyaz sirke ve limon asidik özelliklere sahip olsa da, lekeleri çıkarmak ve kokuyu gidermek için harikadır ancak mermer, granit ve ahşap üzerinde kullanılmamalıdır.
Ancak diş macunu "lekeleri beyazlatmak ve çıkarmak" için idealdir ve mısır nişastası da sıvıları emebilir.