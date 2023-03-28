Karbonhidrat Ne İşe Yarar? Vücutta Karbonhidrat Faydaları ve Yararları Neler?

Karbonhidrat, kilo yaptığı için tüketilmesi konusunda tereddüt yaşanan bir besin türüdür. Fakat söz konusu besin, vücudun enerji ihtiyacı için geçerlidir. Karbonhidrat ne işe yarar incelemesinde bu gereklilik ortaya çıkar. Karbonhidrat vücutta ne işe yarar sorusu, biyoloji derslerinde de incelenen bir konudur. Vücut için son derece faydalı olan karbonhidrat, vücudun en temel ihtiyacıdır. Karbonhidrat yararları yazımızın devamında.

Karbonhidrat Ne İşe Yarar?

Karbonhidrat, karbon, oksijen ve hidrojen atomlarından meydana gelmiş bir besin öğesidir. Karbonhidratlar, protein ve yağlarla birlikte vücudun enerji ihtiyacını karşılar. Dengeli beslenme için günlük alınması gereken karbonhidratın mutlaka tüketilmesi gerekir. Karbonhidrat bulunan besinler bilinerek bu tüketimin nasıl gerçekleştirileceği anlaşılabilir.

Karbonhidratların temel işlevi, vücuda ihtiyacı olan enerjiyi vermektir. Vücut enerji ihtiyacını öncelikle karbonhidratlardan karşılar. Karbonhidratların yeterli olmaması halinde enerji ihtiyacı için protein ve yağ depolarına başvurulur.

Karbonhidrat alındıktan sonra glikoza dönüşerek insülin hormonu sayesinde kana geçerek hücrelere işler. Vücutta bulunan tüm hücreler, görevini yapmak için enerjiye ihtiyaç duyar. Bu da ancak glikozun kullanımı ile mümkündür.

Karbonhidrat Yararları

Türkiye beslenme rehberi incelendiğinde, sağlıklı bir yaşam için günlük tüketilmesi gereken besinin % 45-60'ının karbonhidratlardan kurulması gerektiği anlaşılır. Fakat karbonhidrat alındıktan sonra enerji şeklinde harcanmalıdır. Aksi durumda bilinçsiz karbonhidrat tüketimi kilo sorunu ortaya çıkacaktır. Bu nedenle dengeli bir beslenme programı uygulanmalıdır. Genel anlamda karbonhidratların faydalarını aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.

Vücut için önemli enerji kaynağıdır.

Sindirimi kolaylaştırır.

Bağırsaklarda sağlıklı bakteri oluşmasını sağlar.

Karbonhidratlar önemli birer lif kaynağıdır.

Karbonhidratlar, lif içeren tüm besinlerde bulunur. Tahıl, ekmek çeşitleri, makarna, muz, incir, kayısı, ananas gibi çok sayıda besin türü karbonhidrat açısından zengindir. Tahıl çeşitleri içindeki nohut ve fasulye, en zengin karbonhidrat türleri arasında sayılabilir.