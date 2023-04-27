Karınca basma derdini tek malzemeyle bitirin! Kimyasala gerek kalmıyor…

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PUDRA ŞEKERİ İLE KARINCALARDAN KURTULMAK

Pudra şekeri karıncaların yuvalarını keşfetmek için ideal bir yöntemdir. Karınca gördüğünüz yerin yakınlarına pudra şekeri dökün. Karıncalar pudra şekerini sindiremez ve yuvalarına taşır. Bu sayede siz de izleri takip ederek kolayca yuvalarını bulabilirsiniz.

Bu yöntem son zamanları en sık kullanılan ve en etkili yöntemlerinin başında gelse de deneyebileceğiniz farklı seçenekler de vardır. İşte bazıları;