Karınca basmalarına kesin çözüm! Kimyasal kullanmanıza gerek kalmıyor…

Temizlik uzmanları sadece karbonat ve pudra şekeri kullanarak basit bir ev yapımı karınca kovucu hazırlayabileceğinizi söylüyor.
KARBONAT VE PUDRA ŞEKERİ
Başta temizlik uzmanları olmak üzere birçok ev hanımının da kullanıp memnun kaldığını belirttiği pudra şekeri ile karbonat, karıncalardan eser bırakmıyor.
Karışımı hazırlamak için yarım bardak pudra şeker ile yarım bardak karbonatı karıştırıp evin çeşitli noktalarına dökün. Bu yöntem bir hafta içerisinde tüm karıncaların yok olmasını sağlayacak.
Talk pudrası da karıncaları uzaklaştırmak için kullanılan yaygın malzemelerden biri olsa da bu çözüm sadece kısa vadeli olacağından önerilmemektedir.
KARINCALARI ANINDA UZAKLAŞTIRIYOR
Karıncaların bulunduğu ve yuvalarının olduğunu düşündüğünüz noktalara karbonat ile pudra şekerini dökmeniz yeterli. Ardından sadece beklemeniz gerekiyor.
FARKLI ÇÖZÜMLER
Temizlik uzmanlarının karınca istilalarından kurtulmak için önerdiği diğer malzemeler arasında ise beyaz sirke, lavanta, salatalık, cam temizleyici, karabiber ve tarçın kullanımı yer alıyor.
Pencere pervazlarına beyaz sirke ile karıştırdığınız suyu dökmeniz karıncaları uzak tutmak için yeterli olacaktır.
Ayrıca karıncalar lavanta kokusundan da hiç hoşlanmaz. Bu nedenle lavanta yağını bir miktar su ile karıştırıp sprey bir şişeye koyun ve karıncaların bulunduğu noktalara sıkın.
Karıncalar salatalık kokusunu da sevmezler. Bu nedenle evin çeşitli noktalarına salatalık dilimleri koymanız da yeterli olacaktır.