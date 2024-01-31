Karında Su Toplanması Tehlikeli Midir? Karında Sıvı Birikmesi Neden Olur, Hangi Hastalık?

Siroza bağlı olarak, karaciğer, mide, bağırsaklar ile dalağa kan taşıyan toplar damarların içinde ve lenf damarlarındaki basınç artışı, karında sıvı birikmesine yol açar. Ek olarak, bazı kronik böbrek hastalıklarından dolayı oluşan protein kaybı da asit oluşumuna zemin hazırlayabilir. Hayatı tehdit edip etmediğini anlamak için karında su toplanması tehlikeli midir, sıvı birikmesi neden olur ve hangi hastalık öğrenilmelidir.

Karında Sıvı Birikmesi Neden Olur?

Karın boşluğunda sıvı birikmesinin bir diğer adı da asittir ve hastalık nedeniyle vücutta biriken tuz ile sudan oluşur. Çoğunlukla karaciğerdeki hastalıklardan dolayı ortaya çıksa da farklı organlardaki sorunlar nedeniyle de meydana gelebilir. Kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği, enfeksiyon, malignite, pankreatit, portal ven trombozu (sindirim sisteminden karaciğere kan taşıyan toplardamarın tıkanması), tüberküloz ile siroz, en yaygın görülen nedenler arasında yer alır. Karında su toplanmasının en sık görülen belirtisi ise söz konusu bölgede oluşan şişlik ve rahatsızlık hissidir. Bu, zayıf insanlarda daha kolay fark edilebilir iken kilolu hastalarda anlaşılması biraz daha zor olabilir. Karın boşluğunda biriken sıvı miktarı arttıkça nefes almakta da güçlük yaşanır. Bunun yanı sıra hastalarda şu semptomlar görülür:

Karın ağrısı

Nefes alıp vermekte zorluk

İştahsızlık

Hazımsızlık

Reflü

Testisler ve bacaklarda oluşan şişlik

Sık idrara çıkma

Aşırı yorgunluk

Sırt ağrısı

Karında Su Toplanması Tehlikeli midir?

Çoğunlukla asitin tek başına hayatı tehdit etmesi söz konusu değildir. Çünkü karında sıvı birikmesi, bir hastalık değil farklı bir sağlık sorununun işaretidir. Ancak tedavi edilmezse karın içinde enfeksiyon gelişebilir, septik şok oluşabilir, hepatik ensefalopati (akut-kronik karaciğer yetmezliği) ile böbrek yetmezliği meydana gelebilir. Asit birikmesi, sinsice ilerleyen bir hastalık olan siroz, böbrek yetmezliği veya kalp yetmezliği gibi durumlara bağlı olarak gelişebilir. Bu yüzden, ilk olarak bu hastalıkların tedavi edilmesi gerekir. Bununla birlikte sorun büyük ölçüde ortadan kalkacaktır. Ek olarak, uzman doktorlar tarafından bazı tedaviler uygulanır. Bunlar, sodyum (tuz) azaltma ve diüretik (idrar söktürücü) kullanımıdır. Bunların haricinde, parasentez yöntemiyle karın içindeki sıvı bir iğne yardımıyla çıkarılır. Ardından ihtiyaca göre, parasentez kateteri takılarak günlük olarak karın içindeki sıvı boşaltılır.