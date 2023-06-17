Karne hediyesi ödül mü ceza mı?

Okullar kapandı, öğrenciler karnelerini aldı. Şimdi sırada vaat edilen karne hediyelerini almak var. Peki, karne hediyesi almak ödül mü yoksa ceza mı? Uzmanlar, “Ders çalışmak çocuğun sorumluluğudur. Ödül işin içine girdiğinde, çocuk kendi başarı duygusunu tatmak istediği için değil de ödüle ulaşmak için çalışır. Bu da zamanla alışkanlık haline gelir” diyor...

PINAR YILDIZ YÜKSEL Giriş Tarihi: 17.06.2023 10:50 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023 11:50 PAYLAŞ ABONE OL

Öğrenciler dün karnelerini aldı. Notlara göre, ebeveynlerin verdiği tepkiler her evde farklı olabilir. Ancak, karnenin çocuklarımızın geleceği hakkında tek belirleyici etken olduğunu sakın düşünmeyin. Notlar iyi ya da kötü, burada sadece öğrenci değil aile de kendi ile ilgili dersi çıkarmalı. Diğer yandan, iyi karne için çocuklara verilen vaatler var. Bunların başında hediye geliyor. Tablet, telefon, bilgisayar ya da başka bir şey... Peki, artık çoğu evde geleneksel hale gelen karne hediyesi doğru bir davranış mı? İyi karne getirmek ödüllendirilmeli mi? Kendi geleceği için sorumluluklarını yerine getiren çocuklara, ödüller sunulması aslında bir cezaya mı dönüyor? Hepsini psikolog Aleyna Nazlıcan Aday ile konuştuk.



- Karne hediyesi almak neredeyse ülkemizde bir gelenek haline geldi. Karne hediyesi alınmalı mı? Bu doğru bir davranış mı?



Bu geleneği devam ettiren aileleri irdelediğimizde, derslere daha az ilgi duyan çocukların ailelerinin ve çocuklarından daha fazla performans beklentisi duyan ailelerin yer aldığını söyleyebiliriz. Ders çalışmak temelde çocuğun kendi geleceğinin sorumluluğunu almaya ilk adım attığı alan oluyor. Ailelerde bu bilinç ne yazık ki tam oturamadı. Çocuk kendi başarı duygusunu tatmak istediği için değil de ailesine çalışkan bir çocuk sahibi olduklarını göstermek için çalışır duruma geldi. Anne ve babalar olarak çocukların desteğinize ihtiyaç duydukları her anlarında yanlarında olacağınızın güvenini vermeniz çok kıymetli. Ancak çocuk kendisi için ders çalıştığını, kendi hayallerini kazanmak için bu yolu yürüdüğünün farkına varmalı. Bunu da ebeveynlerimiz davranışlarıyla göstermelidir.