Kedi aşıklarını mest eden görüntüler! Dron mu yoksa kuş mu? Bakın nasıl keşfettiler...

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde haber çalışması için havalanan dronu fark eden bir grup meraklı kedi, dronun peşine düştü.

Bir süre çekim yapan dronun ardından gezen kediler, dronu yakalamak için yarışa girdi. Dron kamerasına yansıyan sevimli kedilerin o anları eğlenceli görüntülere sahne oldu. Dronu yakalamayacaklarını anlayan kediler daha sonra bir köşeye çekilerek, cihazın yere inmesini bekledi.