Kediler Tatlı Yer Mi? Cins, Yetişkin ve Yavru Kedilere Dondurma, Çikolata ve Tatlı Verilir Mi, Zararlı Mı?

Evimizin sevimli üyeleri kediler beslenmelerine dikkat edilmesi canlılardır. Kedi bakmak zor olmamakla birlikte ciddi sorumluluk gerektiren bir eylem olduğu için gerekli unsurları doğru şekilde öğrenmek gerekmektedir. Kedi bakımında beslenme hususunda en dikkat edilmesi gereken nokta, kedilerin ne tür gıdalar yemesi ne tür gıdalardan uzak durası gerektiği konusudur. Konu kedilerin neler yiyebileceği olunca, sıklıkla tatlı kediye zaralı mı ya da kediye çikolata verilir mi gibi sorulara cevap aranmaktadır.

Kediler Tatlı Yer Mi? Yerse Ne Olur?

Kediler doğaları gereği oldukça iştahlı hayvanlardır, özellikle evde bakılan kediler bazen bütün sevimliliklerini kullanarak sahiplerinden her türlü yiyeceği talep etmekte doymak bilmemektedir. Bu konuda kedi sahiplerinin mutlaka bilinçlenmesi gereklidir çünkü bazı gıdalar kedilerin kesinlikle sindirim sistemine uygun değildir. Bu tarz gıdalar tüketmek kedilere ciddi zaralar verebilir. Bahsi geçen gıdalardan birisi de tatlı türü şeker içeren gıdalardır, şeker içeren gıdalar kedilere oldukça zararlıdır.

Kedilere Tatlı Neden Zararlıdır?

Kedigiller familyasının üyesi olan kediler doğuştan etobur canlılardır, ayrıca kedilerin tat alma duyuları yoktur. Gelişmiş koku alabilme duyuları tat alma duyularından daha yüksektir. Tatlı türü yiyeceklerde genellikle süt ürünleri de olduğu için kediler bu kokuyu alıp yemek isterler, esasında şekere ihtiyaçları yoktur. Şekerli yiyeceklerin içinde bulunan ksilitol kedilerin bünyesinde insülin düşmesine ve şeker hastalığına neden olur. Bu durumda kedilerin kalbinde ve görme organlarında kalıcı hasarlar bırakabilir, kedinin hayatını tehlikeye sokabilir. Bahsettiğimiz nedenlerden ötürü şekerli ve tatlı gıdalar kedilere verilmemesi gereken yiyecekler arasında yerini almaktadır. Kedinin yaşı, kilosu veya cinsi fark etmeksizin tatlı gıdalar kedilere zarar verir, veterinerler tarafından kesinlikle önerilmez.