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Kediler Tatlı Yer Mi? Cins, Yetişkin ve Yavru Kedilere Dondurma, Çikolata ve Tatlı Verilir Mi, Zararlı Mı?

Kedilere tatlı verilir mi zararlı mı sorularının yanıtları ilk kez kedi bakacak olan kimselerin mutlak öğrenmesi gereken konular arasında yer alır. Kediler iştahlı canlılar olduğu için tatlı türü yiyeceklere asla hayır demezler ancak bu onların sağlığı açısından faydalı olmamakla birlikte zararlı da olabilir. Acemi kedi sahipleri bu kedilerin beslenmesi konusunda bazı kafa karışıklığı yaşamakta yavru kediye tatlı verilir mi, yerse bir şey olur mu gibi soruları gündeme getirmektedir.

Giriş Tarihi: 19.07.2023 10:07 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023 10:07
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KEDİLER TATLI YER Mİ? CİNS, YETİŞKİN VE YAVRU KEDİLERE DONDURMA, ÇİKOLATA VE TATLI VERİLİR Mİ, ZARARLI MI?

Evimizin sevimli üyeleri kediler beslenmelerine dikkat edilmesi canlılardır. Kedi bakmak zor olmamakla birlikte ciddi sorumluluk gerektiren bir eylem olduğu için gerekli unsurları doğru şekilde öğrenmek gerekmektedir. Kedi bakımında beslenme hususunda en dikkat edilmesi gereken nokta, kedilerin ne tür gıdalar yemesi ne tür gıdalardan uzak durası gerektiği konusudur. Konu kedilerin neler yiyebileceği olunca, sıklıkla tatlı kediye zaralı mı ya da kediye çikolata verilir mi gibi sorulara cevap aranmaktadır.

Kediler Tatlı Yer Mi? Yerse Ne Olur?

Kediler doğaları gereği oldukça iştahlı hayvanlardır, özellikle evde bakılan kediler bazen bütün sevimliliklerini kullanarak sahiplerinden her türlü yiyeceği talep etmekte doymak bilmemektedir. Bu konuda kedi sahiplerinin mutlaka bilinçlenmesi gereklidir çünkü bazı gıdalar kedilerin kesinlikle sindirim sistemine uygun değildir. Bu tarz gıdalar tüketmek kedilere ciddi zaralar verebilir. Bahsi geçen gıdalardan birisi de tatlı türü şeker içeren gıdalardır, şeker içeren gıdalar kedilere oldukça zararlıdır.

Kedilere Tatlı Neden Zararlıdır?

Kedigiller familyasının üyesi olan kediler doğuştan etobur canlılardır, ayrıca kedilerin tat alma duyuları yoktur. Gelişmiş koku alabilme duyuları tat alma duyularından daha yüksektir. Tatlı türü yiyeceklerde genellikle süt ürünleri de olduğu için kediler bu kokuyu alıp yemek isterler, esasında şekere ihtiyaçları yoktur. Şekerli yiyeceklerin içinde bulunan ksilitol kedilerin bünyesinde insülin düşmesine ve şeker hastalığına neden olur. Bu durumda kedilerin kalbinde ve görme organlarında kalıcı hasarlar bırakabilir, kedinin hayatını tehlikeye sokabilir. Bahsettiğimiz nedenlerden ötürü şekerli ve tatlı gıdalar kedilere verilmemesi gereken yiyecekler arasında yerini almaktadır. Kedinin yaşı, kilosu veya cinsi fark etmeksizin tatlı gıdalar kedilere zarar verir, veterinerler tarafından kesinlikle önerilmez.

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