Kendi küçük ama kalbi kocaman: "Allah bana daha fazlasını verir" diyerek harçlıklarını depremzedelere bağışladı...

Amasya’da ilkokul öğrencisi Özcan Veysel Dalakçı, bilgisayar almak için kavanozda biriktirdiği toplam bin 23 TL’yi deprem bölgesinden gelen öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması için bağışladı. Hayali olan bilgisayar için de, “Allah bana daha fazlasını verir” sözlerini sarf etti. İşte haberin detayları geliyor...

İHA Giriş Tarihi: 22.02.2023 09:53 PAYLAŞ ABONE OL

11 ilde 40 binden fazla can kaybına ve büyük yıkıma yol açan Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarının sarılması için 7'den 70'e tüm Türkiye seferber oldu. Amasya 75. Yıl Borsa İstanbul Bayezit İlkokulu öğrencisi 10 yaşındaki Özcan Veysel Dalakçı da televizyon ekranlarından izlerken durumlarına çok üzüldüğü depremzedeler için, hayali olan bilgisayarı satın almak amacıyla biriktirdiği tüm paralarını okul yöneticilerine teslim etti.

"ALLAH BANA DAHA FAZLASINI VERİR"

Mermer işçisi baba ve ev hanımı annenin evladı olan 4. sınıf öğrencisi Dalakçı, "Çocuklara yardım ettim. Allah bana daha fazlasını verir" dedi. Büyüyünce beyin ve sinir cerrahisi doktoru olmayı hedefleyen yardımsever öğrenci, bu sayede canlar kurtarabileceğini söyledi. Okul yöneticilerinin bildirmesi üzerine ziyaret ettiği yardımsever öğrencisini kutlayan Amasya Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, "Sana, seni yetiştiren annene, babana ve öğretmenine teşekkür ediyorum" diye konuştu.