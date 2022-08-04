Kimyasal kullanmadan tuvaletteki kireci söküp atan karışım!

Banyoda bakteri ve virüsler yüzeylerde bir hafta veya daha uzun süre yaşayabilir. Tuvaletler haftada en az bir kez temizlenmelidir. Ancak küçük çocuklarınız var ve zamanınız varsa, günlük olarak yapmanız önerilir. O zaman gelin bu kireçlerden nasıl kurtulacağınıza birlikte bir bakalım.