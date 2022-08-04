Kimyasal kullanmadan tuvaletteki kireci söküp atan karışım!

Banyoda bakteri ve virüsler yüzeylerde bir hafta veya daha uzun süre yaşayabilir. Tuvaletler haftada en az bir kez temizlenmelidir. Ancak küçük çocuklarınız var ve zamanınız varsa, günlük olarak yapmanız önerilir. O zaman gelin bu kireçlerden nasıl kurtulacağınıza birlikte bir bakalım.
Her tuvalet sifonu çekildiğinde, bakteri içeren binlerce damlacık salınıyor, ancak birçok kişi klozet kapağını kapatmıyor. Öncelikle uzmanlar kullanmadığınız bir bez parçasını tuvalet ve banyonuz için ayırmanızı söylüyor.
KİREÇ NEDEN OLUŞUR?
İçerdiği maddelerle sertleşen su, tüm tesisat sisteminde ve cihazlarda kireç oluşumu başlar. Özellikle bu kireci, klozetin etrafında, muslukların, aynaların ve diğer birçok yüzeyin üzerindeki kuru beyaz görüntüsünden tanıyabilirsiniz. Bu durum geçmeyecekmiş gibi gözüksede, evde doğal yöntemlerle bu kireçlerden kurtulabilirsiniz. Özellikle çamaşır suyu kullanmak, banyonuzun pırıl pırıl görünmesini sağlayacaktır.
KİRLİ BİR KLOZET VE KAPAĞI NASIL TEMİZLENİR?
Klozetinizi güzelce temizlemek için ilk olarak klozet kapağını klozetten çıkarmalısınız: Klozetin altındaki kapağı sabit tutan somunları çıkarıldıktan sonra temizlemeniz daha da kolaylaşacak. Sonra klozetin iç kenar kısmının altını temizlemeye odaklanın. Çoğu mikrop burada saklanır ve genelde burada çok fazla kireç birikintisi olur.
İZ YAPAN LEKELERDEN NASIL KURTULURUZ?
Hiç su kalmayana kadar küçük bir kap yardımıyla klozetin alt kısmındaki suyu boşaltın. Sonra sertleşmiş ve izi kalmış lekelerin olduğu her yeri kaplayacak şekilde, klozete beyaz sirkeyi dökün. Sonra ovalamadan önce sirkeyi lekeli yerde iyice çözülmesi için birkaç saat bekletin. Ardından sıcak su ile fırçalayarak bu lekelerden kurtulun.