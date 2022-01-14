Kireci tüm zeminlerden sökün! Sadece iki malzeme ile

Beyaz sirke ve turunçgil, hem kokusu hem de etkili kireç sökücü özelliği sayesinde eşsiz bir sonuç almanızı sağlıyor. Sadece iki malzeme ile ortadan kaldırabileceğiniz bu kireç lekelerinin aynı zamanda uzun bir süre oluşmasını engelleyen bu karışım, evinizin her yerinde aradığınız hijyeni bulmanızı sağlıyor. İşte tüm kireci ortadan kaldıran o tarif…

Malzemeler:

1/2 su bardağı beyaz sirke

Turunçgil kabuğu (portakal, limon, mandalina, greyfurt)

Yapılışı:

Turunçgil kabuklarını orta boy olaca şekilde doğrayın ve büyük bir kavanozun içine koyun.

Kabukların üzerine beyaz sirkeyi ekleyin ve ağzını kapatın

Yaklaşık iki hafta boyunca serin ve doğrudan ışık almayan bir noktada bekletin.

2 hafta sonra bu karışımı süzün ve içerisine 1/2 litre su ekleyin.

Böylece birçok zeminde rahatlıkla kullanabileceğiniz tamamen "organik" bir temizleyici elde edebilirsiniz.

Parlak zeminler de dahil olmak üzere birçok noktada kullanabileceğiniz bu karışımı bir sprey şişesine aldıktan sonra uygulamak istediğiniz noktalara püskürtebilirsiniz. Ardından silmeniz yeterlidir.

Bu uygulama esnasında dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan biri; mermer zeminlerde kullanmamaya dikkat etmektir. Eğer kullandıysanız çok fazla bekletmeden silmeniz önerilir.