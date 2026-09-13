Kireçli duşakabinlere elveda! Bu yöntemle camlar ilk günkü gibi parlıyor

Sertleşmiş kireç tabakalarını çözmek için asidik bir bileşen yeterli. İşte duşakabin camlarınızı pırıl pırıl yapacak o yöntem…

MUTFAKTAKİ İKİ DOĞAL MALZEMENİN GÜCÜ

Limon suyu, içerdiği doğal sitrik asit sayesinde kireç birikintilerini ve mat tabakayı hızla çözer. Karbonat ise hafif alkali yapısıyla cam yüzeyinde biriken sabun artıklarını ve yağı kolayca söker. Bu iki malzeme bir araya geldiğinde yüzeyi yıpratmadan ve keskin kokulara maruz kalmadan etkili bir temizlik sağlar.