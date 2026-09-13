Kireçli duşakabinlere elveda! Bu yöntemle camlar ilk günkü gibi parlıyor

Sertleşmiş kireç tabakalarını çözmek için asidik bir bileşen yeterli. İşte duşakabin camlarınızı pırıl pırıl yapacak o yöntem…
MUTFAKTAKİ İKİ DOĞAL MALZEMENİN GÜCÜ
Limon suyu, içerdiği doğal sitrik asit sayesinde kireç birikintilerini ve mat tabakayı hızla çözer. Karbonat ise hafif alkali yapısıyla cam yüzeyinde biriken sabun artıklarını ve yağı kolayca söker. Bu iki malzeme bir araya geldiğinde yüzeyi yıpratmadan ve keskin kokulara maruz kalmadan etkili bir temizlik sağlar.
DUŞ CAMI TEMİZLİĞİ NASIL YAPILIR?
Bir temizlik süngerinin üzerine bir miktar karbonat dökün.
Karbonatın üzerine taze sıkılmış limon suyu ekleyin. Malzemeler temas ettiği anda hafif bir köpürme başlayacaktır.
Süngerle duş camını dairesel hareketlerle ovun. Camın tüm yüzeyine ve lekeli bölgelere iyice nüfuz ettiğinden emin olun.
Temizlik bittikten sonra süngeri ılık suyla yıkayıp camı durulayın.
Son olarak kuru ve temiz bir bezle camı kurulayarak parlak bir görünüm elde edin.
Yaklaşık 10-15 dakikalık bu yöntem sayesinde duşakabin camlarındaki su lekeleri ve puslu görünüm tamamen ortadan kalkar.