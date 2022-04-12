Kirlenmiş beyaz ayakkabıları 5 dakikada eski haline çeviriyor! Sadece bu 2 malzeme ile…

Karbonat ile temizlik 1 tatlı kaşığı karbonatı bir bardak suda karıştırarak çözeltinizi elde edin. Ardından kullanacağınız diş fırçasını bu çözeltiye batırarak ayakkabınızın yüzeyini nazik ve dairesel hareketlerle ovalayın. Bu karışımın yeterli olmayacağını düşünüyorsanız içerisine deterjan ya da sirke ekleyerek de aynı işlemi yapabilirsiniz. Son olarak ayakkabınızı temizledikten sonra kuru bir bez yardımı ile kurulayıp gün ışığında kurumaya bırakabilirsiniz.

Sirke ile temizlik Yarım fincan beyaz sirkeyi bir bardak ılık su ile karıştırın. Diğer sirkeler renk verebileceği için kullanılması tavsiye edilmez. Ardından hazırladığınız karışıma bir bez batırarak ayakkabılarınızı bu bez ile silin. Temizleme işleminin bitirdikten sonra kuru bez ile kurulayın ve tam kuruması için güneşe bırakın.