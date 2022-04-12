Kirlenmiş beyaz ayakkabıları 5 dakikada eski haline çeviriyor! Sadece bu 2 malzeme ile…

Kirlenen ayakkabınızı nasıl ilk günkü haline çevirebileceğinize dair tüm yöntem ve uygulamalar bu yazıda sizleri bekliyor.
KİRLENEN AYAKKABILARI TEMİZLEME YÖNTEMLERİ
Öncelikle ayakkabılarınızı temizlemeden bağcıklarını çıkarmanızı öneririz. Bu sayede hem ayakkabının yüzeyini hem de bağcıklarını ilk günkü haline çevirmek çok daha kolay olacaktır. Temizleyeceğiniz ayakkabının hangi maddeden yapıldığını belirleyip sıraladığımız yöntemlerden uygun olanını kullanmanız önerilmektedir. Eğer ayakkabınız deridense onu yıkamak yerine nemli bir bezle temizlemek daha doğru olacaktır. Kumaş olanlarda ise lekelerin çıkması daha zorlu olabileceğinden farklı yöntemler denenebilir.
Toz deterjan ile temizlik
İnatçı lekelerin bile kolayca çıkmasını sağlayacak bu yöntem, ayakkabılarınızı ilk günkü parlaklığına kavuşturacak. Bir kabın içerisine bir miktar ılık su ekleyin, fazla sıcak olması ayakkabının yüzeyine zarar verebilir. İçerisine bir fincan toz deterjan ekleyin ve karıştırarak çözeltinizi hazırlayın. Toz deterjanın iyice çözüldüğünden emin olduktan sonra ayakkabılarınızı çözetinin içerisinde ıslattığınız bir diş fırçası veya yumuşak bir el fırçasıyla dairesel hareketlerle ovalayın. Fazla bastırmanız ayakkabının yüzeyine zarar vereceğinden dikkatli olmanızda fayda var. Tüm lekelerin çıktığından emin olduktan sonra nemli bir bez ile silerek oda sıcaklığında kurumaya bırakın.
Karbonat ile temizlik
1 tatlı kaşığı karbonatı bir bardak suda karıştırarak çözeltinizi elde edin. Ardından kullanacağınız diş fırçasını bu çözeltiye batırarak ayakkabınızın yüzeyini nazik ve dairesel hareketlerle ovalayın. Bu karışımın yeterli olmayacağını düşünüyorsanız içerisine deterjan ya da sirke ekleyerek de aynı işlemi yapabilirsiniz. Son olarak ayakkabınızı temizledikten sonra kuru bir bez yardımı ile kurulayıp gün ışığında kurumaya bırakabilirsiniz.
Sirke ile temizlik
Yarım fincan beyaz sirkeyi bir bardak ılık su ile karıştırın. Diğer sirkeler renk verebileceği için kullanılması tavsiye edilmez. Ardından hazırladığınız karışıma bir bez batırarak ayakkabılarınızı bu bez ile silin. Temizleme işleminin bitirdikten sonra kuru bez ile kurulayın ve tam kuruması için güneşe bırakın.
Diş macunu ile temizlik
Diş macunu kullanımı gereği beyazlatıcı özelliğe sahiptir. Yumuşak bir kimyasal olduğu için ayakkabı temizliğinde kullanıma da uygundur. Bu noktada içerisinde partiküller ve renk olmamasına dikkat etmeniz gerekiyor yoksa bu maddeler ayakkabınızı boyayabilir. Diş fırçasının üzerine bir miktar diş macununu sıkarak direkt olarak ayakkabınıza uygulayın. Bu işlemi tüm ayakkabıyı temizleyene kadar tekarlayın. Ardından nemli bir bezle tüm yüzeyi silerek temizleyin ve kendi kendine kurumasına izin verin.
SARARAN AYAKKABILARI TEMİZLEMEK
Beyaz renkli tabana sahip ayakkabıların rengi güneşe maruz kalmasıyla veya kullanıma bağlı olarak sararabilir. Bu istenmeyen durumdan kurtulmak için tek gereken bir diş fırçası ve biraz renksiz diş macunu olacaktır.
Uygulama;
Diğer bir seçenek olarak asetonla temizlik
Çok güçlü bir kimyasal olan aseton her durumda ve her üründe kullanıma uygun değildir. Nubuk ve deri gibi maddelerle kesinlikle temas ettirmemeniz gereken asetonu ancak plastik tabanlı ayakkabılarda kullanabilirsiniz. Pamuk yardımıyla aldığınız asetonla ayakkabılarınızın tabanını silin ancak üst yüzeye gelmemesine dikkat edin. Ardından nemli bezle yüzeyin üstünden geçerek bebek pudrası dökün.