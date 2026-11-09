Kışlıkları dolaptan çıkardıktan sonra yıkamak gerekiyor mu? Bu ayrıntıya dikkat!

BU KIYAFETLERİ YIKAMADAN GİYMEYİN!

Bazı kışlık giysiler ise saklama koşulları ne olursa olsun yeniden kullanılmadan önce yıkanmalı. Özellikle ciltle doğrudan temas eden parçalar bu konuda öncelikli.

İç çamaşırları ve çoraplar: Uzun süre bekleyen iç çamaşırları, çoraplar ve pijamalar kullanılmadan önce yıkanmalı. Böylece kumaşta birikmiş olabilecek toz, alerjen ve kokulardan arındırılabilir.

Termal içlikler: Soğuk havalarda doğrudan cilde temas eden içlikler, saklama öncesinde temizlenmiş olsa bile yeniden yıkanarak kullanılmalı.