Kışlıkları dolaptan çıkardıktan sonra yıkamak gerekiyor mu? Bu ayrıntıya dikkat!

İşte kışlık kıyafetleri çıkarırken dikkat edilmesi gerekenler…
KIŞLIK KIYAFETLER DOLAPTAN ÇIKARILINCA YIKANMALI MI?
Kışlık kıyafetlerin yeniden yıkanmasının gerekip gerekmediği, saklama öncesinde nasıl temizlendiğine ve hangi koşullarda muhafaza edildiğine bağlı. Kıyafetler kaldırılmadan önce yıkanıp tamamen kurutulduysa ve uygun koşullarda saklandıysa yeniden yıkanmaları gerekmeyebilir. Bu tür giysileri havalandırmak ve gerekiyorsa ütülemek yeterli olabilir.
BU KIYAFETLERİ YIKAMADAN GİYMEYİN!
Bazı kışlık giysiler ise saklama koşulları ne olursa olsun yeniden kullanılmadan önce yıkanmalı. Özellikle ciltle doğrudan temas eden parçalar bu konuda öncelikli.
İç çamaşırları ve çoraplar: Uzun süre bekleyen iç çamaşırları, çoraplar ve pijamalar kullanılmadan önce yıkanmalı. Böylece kumaşta birikmiş olabilecek toz, alerjen ve kokulardan arındırılabilir.
Termal içlikler: Soğuk havalarda doğrudan cilde temas eden içlikler, saklama öncesinde temizlenmiş olsa bile yeniden yıkanarak kullanılmalı.
Uzun süre bekleyen kıyafetler: Özellikle kışın nadiren kullanılan kalın montlar ve kazaklar, aylarca hatta mevsimler boyunca depoda beklediyse yeniden temizlenmeye ihtiyaç duyabilir.
Bebek kıyafetleri: Bebeklerin hassas ciltleri nedeniyle saklanan giysiler giydirilmeden önce mutlaka yıkanmalı. Böylece kumaşta birikmiş olabilecek toz, alerjen ve kokular uzaklaştırılabilir.
KÖTÜ KOKU VARSA DİKKAT!
Kışlık kıyafetleri dolaptan çıkardığınızda karşılaştığınız en önemli işaretlerden biri de rutubet ve küf kokusu. Giysilerdeki bayat ve nemli koku, kıyafetlerin nemli veya yeterince havalandırılmayan bir ortamda saklanmış olabileceğini gösteriyor.
Kıyafetlerin sıkışık biçimde saklanması da hava dolaşımını engelleyerek bu sorunu artırabiliyor. Pamuk, yün ve ipek gibi kumaşların uygun koşullarda muhafaza edilmesi bu nedenle önem taşıyor.
HER KIŞLIK KIYAFETİ YENİDEN YIKAMAK GEREKMİYOR
Saklanmadan önce yıkanmış veya kuru temizlemeye verilmiş kazak, kadife pantolon, yelek ve benzeri dış giyim ürünleri temiz görünüyorsa yeniden yıkanmak zorunda değil. Özellikle ciltle doğrudan temas etmeyen mont ve ceketler için havalandırma ve hafifçe kabartma işlemi yeterli olabilir.
KIŞLIKLARI GELECEK YILA NASIL SAKLAMALI?
Kışlık kıyafetlerin gelecek sezonda da temiz ve kullanılabilir durumda kalması için saklama aşamasında bazı ayrıntılara dikkat etmek gerekiyor.
Kıyafetleri kaldırmadan önce mutlaka yıkayın veya kumaşın bakım talimatına uygun şekilde kuru temizlemeye verin.
Giysileri tamamen kuruduktan sonra kaldırın. Nemli kalan kumaşlarda küf ve rutubet oluşabilir.
Kıyafetleri serin, kuru ve hava alabilen alanlarda muhafaza edin.
Hava dolaşımını engelleyebilen plastik poşetler yerine kumaş saklama torbalarını tercih edin.
Kötü kokuları ve nemi azaltmak için sedir ağacı blokları veya aktif kömür kullanabilirsiniz.
Mont ve pantolonların ceplerini kontrol ederek unutulmuş yiyecekleri, mendilleri ve ambalajları çıkarın.
Ağır mont ve kazakları saklama alanının alt kısmına, hassas parçaları ise koruyucu kağıtlarla ayırarak yerleştirin.
Böylece kışlık kıyafetlerinizi gelecek sezonda yeniden kullanırken hem zamandan kazanabilirsiniz.