Kıyafet seçiminde en sık yapılan 5 hata! Şıklığınız rüküşlüğe dönüşmesin

Farkında olmadan zaman zaman yaptığımız bu hatalar özenerek giyinseniz bile görünümüzü kusursuz bir şekilde tamamlamanızın önündeki engel olabilir. İşte yapıyor olabileceğiniz ve uzak durmanız gereken en yaygın yapılan 5 moda hatası.
ÇOK FAZLA AKSESUAR KULLANMAYIN
Aksesuarlar kıyafetlerinizi bazen değiştirme gücüne sahip olsa da bazen istenmeyen bir etki yaratarak karmaşıklaştırabilir. Önemli olan abartıya kaçmadan doğru parçaları tercih etmektir. Baskılı ve çok renkli kıyafetleri tercih ediyorsanız, görünümünüzü bozmadan birkaç küçük aksesuar sizin için ideal olacaktır. Bu da sizi karmaşık bir görüntüden kurtararak daha şık bir hale getirecektir.
KIYAFETLERİNİZİ ÜTÜLEMEYİ İHMAL ETMEYİN
Kırışık kıyafetler özensiz bir görünüme neden olabilir. Ve görünüşünüze önem vermediğiniz izlenimini de verir. Özenle ütülenmiş kırışıksız kıyafetler tercih ettiğiniz zaman daha temiz bir görüntü elde edebilirsiniz.
LEKELİ KIYAFETLER GİYMEYİN
Sevdiğimiz ve içerisinde iyi hissettiğimiz kıyafetler kullanıma bağlı olarak zamanla lekelenebilir. Çıkmayan lekelere karşılık bu kıyafetleri giymekten vazgeçemiyor olsanız bile yaratacağı etki istemediğiniz yönde olabilir. Bu nedenle en ufak bir lekeye bile özenle yaklaşmanız önemlidir.
VÜCUT TİPİNİZE GÖRE GİYİNMEYE DİKKAT EDİN
Vücut tipinizin ne olduğunu bilerek alışveriş yaparsanız daha etkili bir görünüme kavuşabilirsiniz. Öncelikle vücut tipinizin ne olduğunu belirleyip ardından o vücut tipine uygun seçeneklere yönelmeniz sizin de içerisinde daha rahat hissedeceğiniz kıyafetlere kavuşmanızı sağlayabilir.
PAMUKLANMIŞ KIYAFETLERİ GİYİNMEKTEN KAÇININ
Yine lekeli kıyafetlerde olduğu gibi yapılan bir diğer hata da pamuklanmış kıyafetleri giymeye devam etmektir. Zaman zaman gerek yıkanmaktan gerekse kıyafetin kumaşından kaynaklı pamuklanma durumu yaşanabilir. Bu durum karşısında kıfayetiniz ne kadar özenli ve şık olursa olsun yorgun ve dağınık bir etki yaratabilir.