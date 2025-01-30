Kıyafet seçiminde en sık yapılan 5 hata! Şıklığınız rüküşlüğe dönüşmesin

LEKELİ KIYAFETLER GİYMEYİN Sevdiğimiz ve içerisinde iyi hissettiğimiz kıyafetler kullanıma bağlı olarak zamanla lekelenebilir. Çıkmayan lekelere karşılık bu kıyafetleri giymekten vazgeçemiyor olsanız bile yaratacağı etki istemediğiniz yönde olabilir. Bu nedenle en ufak bir lekeye bile özenle yaklaşmanız önemlidir.

VÜCUT TİPİNİZE GÖRE GİYİNMEYE DİKKAT EDİN Vücut tipinizin ne olduğunu bilerek alışveriş yaparsanız daha etkili bir görünüme kavuşabilirsiniz. Öncelikle vücut tipinizin ne olduğunu belirleyip ardından o vücut tipine uygun seçeneklere yönelmeniz sizin de içerisinde daha rahat hissedeceğiniz kıyafetlere kavuşmanızı sağlayabilir.