Klozetteki pas lekesini saniyeler içinde söküp atıyor! İşte tek seferde yapmanız gereken şey...

KREM TARTAR KULLANMAYI DENEYİN

Evde kendi ekmeğinizi yapmıyorsanız evinizde bulunmayabilir ancak krem tartar iyi bir pas sökücüdür. Krem tartar (potasyum bitartrat), genellikle çırpılmış yumurta aklarını stabilize etmeye yardımcı olmak ve unlu mamullerde mayalama maddesi olarak işlev görmek için kullanılan tartarik asidin toz halindeki bir şeklidir.



Nemli naylon kıllı bir fırça ile fırçalamadan önce lavabo ve küvetlerin pas lekeli bölgelerine serpin. Duş duvarlarına veya klozet lekelerine uygulamak için birkaç damla su ile bir macun hazırlayabilirsiniz. Tıpkı diğer asitlerde olduğu gibi, etki etmesi için zaman tanıyın ve alanı streç filmle kaplayarak macunun nemli kalmasını sağlayın.