Klozetteki pas lekesini saniyeler içinde söküp atıyor! İşte tek seferde yapmanız gereken şey...

Pasın belirli alanlarda neden oluştuğundan bu pası nasıl çıkarabileceğinize, ve hatta tekrar oluşmasını önlemek için yapabileceklerinize kadar detaylı bir açıklamayı bu yazıda bulabilirsiniz.
Kaplanmamış metal yüzeylerde, demir ve oksijen nem ile reaksiyona girerek demir oksit oluşturduğunda pas oluşur. Bu, bir tıraş kremi kutusunun veya tıraş bıçağının lavabonun kenarında bırakıldığında oluşan pası açıklar.
Ancak lavabo ve küvet giderlerinin ve klozetlerin yakınında bulunan pas lekeleri, yüksek düzeyde demir partikülleri, demir bakterileri veya demir tesisat boruları, paslı su ısıtıcıları veya tuvalet tanklarındaki işlenmemiş metal bileşenleri içeren sudan kaynaklanır.
PAS LEKELERİ NE SIKLIKLA TEMİZLENMELİ?
Banyonun haftalık düzenli temizliği sırasında, pas lekelerine eğilimli alanlara ekstra özen gösterin. Sudaki pas parçacıkları yüzeylere yerleşme şansı bulamadan, her kullanımdan sonra lavaboları, küvetleri ve duşları iyice kurutmak da etkili olacaktır.
SİTRİK ASİT KULLANIN
Sitrik asit olarak taze limon, misket limonu, greyfurt veya misket limonu suyundan faydalanabilir, veya hatta bakkallardan ve eczanelerden temin edilebilen toz sitrik asitten kullanabilirsiniz. Ovmak için taze bir narenciye kullanıyorsanız, hafif bir aşındırıcı sağlamak için pas lekesi olan alanı fırçalamak etkili olacaktır.
Çok lekeli alanlar için, limon suyu ve karbonatı karıştırın ve macun kıvamına getirip paslı alana uygulayın. Macunu nemli tutmak için plastik bir örtü ile örtün ve pasın parçalanmasına yardımcı olması için en az bir saat bekletin.
Sitrik asit tozu kullanıyorsanız, birkaç damla su ile bir macun yapın ve doğrudan lekeli alana uygulayın. Lekeyi temizlemek için sert bir fırça veya eski bir diş fırçası kullanabilirsiniz.
İpucu
Bir klozetteki pas lekelerini çıkarırken klozetin sifonu çekin ve ardından klozetin yeniden dolmasını önlemek için suyu hemen kapatın. Bu, paslı alanların temizlenmesini kolaylaştıracak ve temizleyicinizin seyrelmesini önleyecektir.
DAMITILMIŞ BEYAZ SİRKE KULLANIN
Damıtılmış beyaz sirkedeki asetik asit, pas lekelerini çıkarmada etkilidir. Tıpkı sitrik asit gibi, pas lekelerinin kalıcı hale gelmesini önlemek için haftalık olarak kullanılabilir. Gıda sınıfı damıtılmış beyaz sirke kullanılabilirken, asitliği yüksek temizleme sirkesi zorlu pas lekeleri için daha iyidir.
Lavaboların, küvetlerin ve duş duvarlarının haftalık temizliği için pas lekelerinin üzerine sirke püskürtün. Alanı temizlemek için sert bir fırça kullanın ve ardından iyice durulayın.
Paslı klozetlerin haftalık temizliği için klozete 1-2 bardak sirke ekleyin ve klozet fırçası ile ovun. Eskiden kalan lekeler için, klozetin suyunu boşaltın ve klozetin içine seyreltilmemiş sirke dökün ve en az iki saat bekletin (gece boyunca bekletmek daha iyi olacaktır). İyice ovalayın ve su ile durulayın.
KREM TARTAR KULLANMAYI DENEYİN
Evde kendi ekmeğinizi yapmıyorsanız evinizde bulunmayabilir ancak krem tartar iyi bir pas sökücüdür. Krem tartar (potasyum bitartrat), genellikle çırpılmış yumurta aklarını stabilize etmeye yardımcı olmak ve unlu mamullerde mayalama maddesi olarak işlev görmek için kullanılan tartarik asidin toz halindeki bir şeklidir.
Nemli naylon kıllı bir fırça ile fırçalamadan önce lavabo ve küvetlerin pas lekeli bölgelerine serpin. Duş duvarlarına veya klozet lekelerine uygulamak için birkaç damla su ile bir macun hazırlayabilirsiniz. Tıpkı diğer asitlerde olduğu gibi, etki etmesi için zaman tanıyın ve alanı streç filmle kaplayarak macunun nemli kalmasını sağlayın.
NAZİK AŞINDIRICILAR KULLANIN
Karbonat, sofra tuzu veya ponza tozu gibi nazik aşındırıcılar, tek başına veya herhangi bir asitli temizleyiciyle birlikte kullanılabilir. Banyo armatürlerinin porselen veya emaye yüzeylerinin hasar görmesini önleyecek kadar naziktirler. En iyi sonuçlar için, lekeli yüzeyi her zaman su veya temizleyici ile ıslatın ve aşındırıcıyı kullanırken alanı ıslak tutun. Ponza, doğal olarak oluşan volkanik bir kayadır ve toz veya katı formda bulunur. Pas, kireç ve sert su lekelerini temizlemek için ponza çubukları veya taşları kullanılabilir.
PAS LEKESİNİ ÖNLEMEK İÇİN İPUÇLARI