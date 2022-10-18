Klozetteki sarı lekeler nasıl geçer? Çözümü çok basit...

Sert su, musluklar , duşlar, lavabolar ve tuvaletler üzerinde hızla birikebilir ve zamanla çok hoş olmayan ve genellikle çıkarılması son derece zor olan pas ve kireç lekeleri bırakabilir. Bu durum, çok fazla kullanım gören ve sürekli su tutan bir tuvaletten daha sorunlu bir yerde ortaya çıkamaz. Tuvaletteki sert sarı su lekelerini çıkarabilecek birçok ticari temizlik ürünü olsa da, birkaç ev ürünü de aynı derecede etkili olabilir ve sert kimyasallar olmadan tuvaletinizi korkunç sarı lekelerden kurtarır.

SERT SU LEKESİ NEDİR?

Kireç tortusu, mineral birikintileri ve mineral birikimi olarak da bilinen sert su lekeleri, sudaki fazla mineral nedeniyle musluklar ve çevresinde oluşan kireçli kalıntılardır.

SODA VE SİRKE

Kabartma tozu ve sirke, tuvaletteki sert su lekeleri de dahil olmak üzere birçok şeyi temizlemek için kullanılabilecek en kullanışlı ev ürünlerinden ikisidir.

Klozete yaklaşık 1 bardak sirke dökün ve klozet fırçasıyla çevirin. Yaklaşık bir dakika zemine oturmasına izin verin.

Klozete yaklaşık 1 bardak kabartma tozu ekleyin, ardından 1 ila 2 bardak sirke daha ekleyin. Bu bir köpürme yaratacaktır. Çözeltiyi yaklaşık 10 dakika bekletin.

Çözeltiyi klozetin her yerine uygulamak için bir tuvalet fırçası kullanın ve çözeltiyi su hattının üzerindeki lekelere uyguladığınızdan emin olun. Tuvaleti yıkamayın.

Sirke ve soda solüsyonunu leke gidene kadar bir veya iki kez daha çalkalayarak 30 dakika kadar bekletin. Leke kalırsa, tuvalet fırçası veya sert kıllı naylon bir fırça ile ovalayın. Durulamak için tuvaleti yıkayın.

BORAKS VE SİRKE

Boraks, tuvalet ve diğer sıhhi tesisat armatürlerindeki sert su lekelerini temizlemek için etkili bir şekilde kullanılabilen çok amaçlı harika bir temizlik ürünüdür.

1/4 fincan Boraks'ı klozete dökün ve klozet fırçasıyla çevirin.

1 bardak sirke ekleyin ve karışımın yaklaşık 20 dakika klozete oturmasına izin verin.

Lekeleri çıkarmak için kaseyi tuvalet fırçasıyla ovarak bitirin. Durulamak için tuvaleti yıkayın.

TUVALETİ DÜZENLİ OLARAK TEMİZLEYİN

Sert su tuvalet lekelerini önlemek için sert ve maliyetli kimyasallar kullanmaya gerek yoktur. Boraks, sirke ve kabartma tozu, temizlik ve dezenfeksiyon için harika bir iş çıkarır. Düzenli olarak kullanıldığında sert su lekelerinin oluşmasını engellerler. Tuvaletinizi temiz tutmaya ve sert su birikmesinden uzak tutmaya yardımcı olmak için , sert suyu yumuşatmaya yardımcı olabilecek Boraks ile düzenli temizlik yapmayı deneyin. Her temizlikte sadece 1/4 fincan Boraks kullanın.