Klozetteki sarı lekelere kökten çözüm: Bu mucize yöntemi deneyin

Bu durum, çok fazla kullanım gören ve sürekli su tutan bir tuvaletten daha sorunlu bir yerde ortaya çıkamaz. Tuvaletteki sert sarı su lekelerini çıkarabilecek birçok ticari temizlik ürünü olsa da, birkaç ev ürünü de aynı derecede etkili olabilir ve sert kimyasallar olmadan tuvaletinizi korkunç sarı lekelerden kurtarır.

Boraks , tuvalet ve diğer sıhhi tesisat armatürlerindeki sert su lekelerini temizlemek için etkili bir şekilde kullanılabilen çok amaçlı harika bir temizlik ürünüdür.

Kireç tortusu , mineral birikintileri ve mineral birikimi olarak da bilinen sert su lekeleri, sudaki fazla mineral nedeniyle musluklar ve çevresinde oluşan kireçli kalıntılardır.

TUVALETİ DÜZENLİ OLARAK TEMİZLEYİN

Sert su tuvalet lekelerini önlemek için sert ve maliyetli kimyasallar kullanmaya gerek yoktur. Boraks, sirke ve kabartma tozu, temizlik ve dezenfeksiyon için harika bir iş çıkarır. Düzenli olarak kullanıldığında sert su lekelerinin oluşmasını engellerler.

Tuvaletinizi temiz tutmaya ve sert su birikmesinden uzak tutmaya yardımcı olmak için , sert suyu yumuşatmaya yardımcı olabilecek Boraks ile düzenli temizlik yapmayı deneyin. Her temizlikte sadece 1/4 fincan Boraks kullanın.