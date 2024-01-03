Klozetteki sarı lekeleri tek seferde yok ediyor! Her daim parlayacak...

Arpa suyu, klozetteki lekeleri temizlemek için kullanılan geleneksel bir yöntemdir. 1 litre suda 100 gram arpa suyunu kaynatın ve soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra bu suyu lekeli bölgeye dökün ve 30 dakika bekletin. Ardından fırçalayın.

Beyaz sirke, klozetteki lekeleri temizlemek için kullanılan bir diğer etkili doğal yöntemdir. Beyaz sirkeyi doğrudan lekeli bölgeye püskürtün veya bir sprey şişesine koyup lekeli bölgeye püskürtün. 30 dakika bekletin ve ardından fırçalayın.

KLORSUZ TUZ

Klorsuz tuz, klozetteki lekeleri temizlemek için kullanılan bir diğer doğal yöntemdir. Klorsuz tuzu lekeli bölgeye dökün ve 30 dakika bekletin. Ardından fırçalayın.

Bu yöntemlerden birini kullanarak klozetteki sarı lekeleri temizleyebilirsiniz. Lekeler çok eski veya derin ise, birkaç kez uygulamanız gerekebilir. Lekelerin oluşmasını önlemek için klozeti düzenli olarak temizlemeniz önemlidir. Ayrıca, klozetinizin su deposuna limon suyu, sirke veya arpa suyu eklemek de lekelerin oluşmasını önlemeye yardımcı olabilir.