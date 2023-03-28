Astrolojide toplam 12 burç yer almaktadır. Bu burçların ilki koç burcu olarak karşımıza çıkmaktadır. Milyonlarca koç burcuna sahip olan insan bu burç hakkında daha detaylı bilgiye sahip olmak için internet üzerinden araştırmalar yapmaktadır. Bu yazımızda sizler için koç burcu hangi element, koç hangi element grubunda yer alıyor gibi soruların cevaplarına yer verdik.

Koç Hangi Element?

Koç burcu, astrolojide yer alan 12 burçtan biridir. 21 Mart ile 20 Nisan tarihleri arasında doğanlar koç burcundan olarak ifade edilmektedir. Günümüzde internet üzerinden en çok araştırılan konulardan biri koç burcu elementi konusudur. Koç burcunun ait olduğu element ateş olarak karşımıza çıkmaktadır. Koç burcuna sahip olan insanlar çabuk sinirlenme özellikleriyle dikkat çekmektedir. Özgüvenleri oldukça yüksek olan koç burcu kişileri enerjik yapıları ile de öne çıkmaktadır.

Koç Burcu Hangi Element Grubunda Yer Alıyor?

Astrolojide bulunan 12 burcun da karakteristik yapılarını doğada bulunan dört element biçimlendirmektedir. Bu elementler toprak, ateş, su ve hava olarak karşımıza çıkmaktadır. Koç burcu elementinin yer aldığı grup ateş olarak bilinmektedir. Bu ateş grubunda aynı zamanda yay ve aslan burçları da bulunmaktadır. Koç burcu insanları her girdikleri ortamda dikkat çekmeyi başarmaktadır. Her zaman ön planda olmayı severler ve övülmekten büyük bir haz duyarlar. Bu burcun yönetici gezegeni mars, uğurlu taşı ise hematit taşıdır.