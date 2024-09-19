Konserve Kapağı Nasıl Kapatılır? Kışlık Konserve Kavanoz Kapağı Nasıl Vakumlanır?

Konserve kapağı doğru şekilde kapatılmak isteniyorsa ilk önce yapılması gereken şey içindeki ürünün sağlam olup olmadığının kontrolünü yapmaktır. Ayrıca kavanozun sağlam olup olmadığı da incelenmelidir. Bu kontrol aşamalarının ardından kapağı sıkıca kapatmak ve yuvasına oturtmak gerekir. Bütün bu aşamaları detaylı şekilde aktararak konserve kapağı nasıl kapatılır ve nasıl vakumlanır konularında net bilgilere yer verdik.

Konserve Kapağı Nasıl Kapatılır?

Konserve özellikle kışa hazırlık için çok önemli bir yöntemdir. Her dönem yapılan konservelerin doğru yapılması ve kapağının doğru kapatılması gerekir. Aksi taktirde yiyeceklerin bozulması durumu söz konusu olabilir.

Konserve kapağını kapatmadan önce konservenin içindeki yiyeceği sağlam mı diye kontrol etmek gerekir. İçerik istendiği gibiyse konserve kapağını çok dikkatli şekilde konserve üzerine yerleştirmek gerekir.

Kapağın etrafında yer alan çıkıntılar kavanozun üstüne tamamen oturmalıdır. Kapak yerine oturmuş vaziyetteyken dikkatli bir şekilde yukarıdan bastırarak konserve kapağı kapatılır. Bu sayede kapak yerine sağlam bir şekilde yerleşmiş olur.

Ardından konservede herhangi bir sızıntının ya da hava kaçağının olup olmadığı kontrol edilmelidir. Konserve ters çevrildiğinde eğer kapaktan sızan bir hava ya da sıvı varsa bu kapağın tam oturmadığını ve yiyeceklerin uzun süre taze kalamayacağı anlamına gelir.

Son aşamada konserve içindeki yiyeceğe bağlı olarak kendi saklama koşullarına en uygun olacak şekilde saklanmalıdır.

Kavanoz Kapağı Nasıl Vakumlanır?

Kavanoz kapaklarını vakumlamak, kavanoz içindeki havanın ve çeşitli mikroorganizmaların içeri girişini engeller ve bu sayede yiyecekler bozulmadan taze şekilde saklanabilir.

Kavanoz kapağını vakumlamak için ilk yapılması gereken kavanozu doldurmaktır. Ardından kapaklar bir üst başlıkta da belirtildiği gibi üstüne bastırarak sağlam bir şekilde kapatılmalıdır. Daha sonra sıcak suyun içinde 10-15 dakika kadar ısıtılan kavanoz sıcak sudan alınır ve soğutulmaya başlar.

Sıcak suyun içinden çıkartılmış olan kavanoz soğumaya başladıkça kapağı içeriye doğru çekilecek yani vakumlanacaktır. Kavanoz normal sıcaklığına döndükten sonra içindeki yiyeceğe de bağlı olarak uygun saklama yerine konabilir.