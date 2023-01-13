Konumuz kadına şiddet! Sahneledikleri oyunla birinci oldular...

Şeran, çocuk oyunlarında da toplumsal konuları ele almaya özen gösterdiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Aşırı tablet ve telefon kullanımı, çevre koruma, ağaç sevgisi, hayvan haklarını savunan oyunlar yaptık. Şu anda yaptığımız yetişkin oyununda da kadına şiddetle ilgili. Toplumun farklı kesimlerinden yaşayan kadınların hayatını anlatıyoruz. Oyunla bir farkındalık yaratmak istiyoruz. Bu bizim için çok önemli."

Farklı meslek gruplarında ekiple çalışmanın oyuna önemli bir yansımasının olduğunu aktaran Şeran, herkesin ortaya koyduğu fikirle inanılmaz bir işin ortaya çıktığını dile getirdi.