Kot pantolonlardaki zımbaların neden olduğunu biliyor musunuz? Sebebini tahmin edemeyeceksiniz…

1900’lerden bu yana, kot pantolonlar gardırobumuzun temel parçalarından biri haline geldi. Şık bir görünümden günlük spor kombinlere kadar birbirinden farklı şekilde kombinlenebilen bu pantolonlar oldukça dikkat çekiyor. Fakat bu pantolonlarla ilgili bilinmeyen birkaç şey bulunuyor.

Giriş Tarihi: 10.03.2023 08:56 PAYLAŞ ABONE OL

Kot pantolonlarda "küçük metal düğmelerin" ne işe yaradığını hiç merak ettiniz mi? Bunun yalnızca kot pantolonlarının "tarzından kaynaklı bir estetik ayrıntı" olarak düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Zımbaların arkasındaki sebep, birinin ne işe yaradığını bilip bilmediğini sormak için Reddit'e gitmesiyle ortaya çıktı. Herkesin birbirine sormaya başladığı bu soru; önemli bir tarihsel gerçeği gösterdi.

Kot pantolonların tarihsel süreçte ortaya çıkışı büyük önem taşıyor. Özellikle işçi sınıfının giydiği bu pantolonlar, olabildiğince "sağlam" olması üzerine tasarlanmıştı. 1873'te icat edilen kot pantolonların oldukça önemli bir özelliği, cepler gibi büyük olasılıkla ayrılacakları yerlerde onları bir arada tutmak için kotlara eklenmiştir. Küresel kot pantolon şirketi Levi Strauss & Co'nun öncüleri Jacob Davis ve Levi Strauss, "cep açıklıklarını tutturmada bir gelişme" olarak görülen zımbalar için ABD patenti bile aldılar.