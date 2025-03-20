Köy çocuklarının bayram tıraşı şarkılar eşliğinde yapılıyor!

Karadağ ise tıraş etkinliğini şenlik havasında yaptıklarını ifade ederek, "Gönüllü olarak tıraş yapıyoruz. Öğrencilerimizle güzel şarkı ve türkülerimizi söylüyoruz. Berber dükkanım var, orada da canlı müzik yapıyorum. Müzik eşliğinde tıraş yapıyorum." diye konuştu.

"Güzel bir etkinlik oldu. Öğrencilerimiz hem stres atıyor hem bayram öncesi tıraş oluyorlar. Gönüllü arkadaşlarımla haftada iki gün okullara gidiyoruz. Bayrama kadar bütün okullara gideceğiz. Birçok okuldan teklif geliyor. İhtiyacı olan olmayan tüm okullara gitmek istiyoruz. Öğrencilerimize katkıda bulunmak bizim için gurur verici bir şey. Gönüllü olarak bu çalışmayı yapıyoruz. Kurban Bayramı'nda da nasip olursa bu projemizi gerçekleştireceğiz."

Gönüllü müzisyen Taha Yaşar da "Sosyal destek projesi kapsamında okulları geziyoruz. Bu şekilde programlar yapıyoruz. Çocuklar tıraş olurken biz de tıraş eşliğinde onlara güzel bir canlı müzik havası yaşatıyoruz." diye konuştu. Öğrenci Mehmet Aslan, "Bugün ağabeyler gelip tıraşımızı yaparak bizi mutlu ettiler. Allah da onları mutlu etsin. İlk kez canlı müzik eşliğinde tıraş oldum. Çok keyifli anlar yaşadım. Onlara teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Tıraş için heyecanlı olduğunu dile getiren öğrenci Muaz Çelik de Karadağ ve arkadaşlarına teşekkür etti.