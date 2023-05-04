Koyu Ten Rengi Nasıl Açılır? Esmer Ten Rengi Nasıl Beyazlatılır, Kalıcı ve En Hızlı Nasıl Açılır?

Koyu ten rengi nasıl açılır sorusu çok fazla merak edilir ve çeşitli yöntemler araştırılır. Böyle durumlarda esmerleşen ten nasıl beyazlar sorusuna doğal maske tarifleriyle yanıt vermek mümkün olabilir. Bunun yanında birtakım kozmetik ürünleriyle de ten rengi nasıl beyazlatılır sorusuna yanıt vermek mümkün olabilir. Esmer ten rengi nasıl beyazlatılır, kalıcı ve en hızlı nasıl açılır sorularının tüm yanıtlarını paylaştık.

Koyu Ten Rengi Nasıl Açılır?

Esmer ten her ne kadar güzel görünse de birçok kişi daha açık bir tene sahip olmak isteyebilir. Özellikle cilt rengi güneşten kararan kişiler koyu ten rengi konusunda açma işlemlerine başvurma isteyebilirler. Koyu rengini açmak için dikkat etmeniz gereken birtakım noktalar bulunur. Bu işlemleri yaparken cilt sinirlerine zarar verebilecek ya da teni tahriş edecek uygulamalardan uzak durmak gerekir. Böyle durumlarda doğal yöntemlere başvuran birçok kişi bulunmaktadır.

Cildi En Hızlı Ne Beyazlatır?

Cildin en hızlı şekilde beyazlaması için dikkat edilmesi gereken birtakım doğal yöntemler bulunur. Bunların yanında kozmetik ürünleriyle de ten rengini açmak mümkün olabilir. Cildin beyazlaması için öncelikle cildi güneşten korumak gerekir. Güneşe çıkmak gerekiyor ise güneş kremi kullanmayı ihmal etmemek önemlidir. Yüksek korumalı güneş kremleri cildin ekstra kararmalara karşı korunmasında son derece etkili olur. Bunun yanı sıra cildin nem değerini de korumasına yardımcı olur. Bu süreçte hafta iki defa cilde peeling de uygulamak etkili olur. Böylece cilt rengini daha kolay açabilirsiniz. Doğal olarak esmer olan bir teni iki tondan fazla açmak çok mümkün değildir. Ancak böyle durumlarda sabırlı olmak önemlidir.

Koyu Ten Rengini Açmak İçin Doğal Yöntemler Nelerdir?

Koyu ten rengini açmak isterseniz birtakım doğal önerileri dikkate almak gerekebilir. Böyle durumlarda şu yöntemler çok tercih edilir:

Pirinç Maskesi: Asyalı kadınların en çok kullandığı yöntemdir. Pirinç suyu ile yüze kompres yapmak ve sonra durulmak yeterli olur. Aynı zamanda pirinç unu kullanarak da maske yapılabilir.

Zerdeçal Tozu: Zerdeçal tozunu limon suyu ile karıştırdıktan sonra 20 dakika beklemek ten rengini açmak için kullanılan bir yöntemdir. İki günde bir yapılabilir.

Domates Suyu: Domates suyu ve un karıştırılarak maske yapılabilir. Bu da en 20 dakika bekletilmelidir.

Gül Suyu: Gül suyu son derece faydalıdır. Bunu limon suyu, badem yağı, yulaf unu, sirke ve bal ile karıştırmak gerekir. Sürdükten sonra 30 dakika beklemek yeterli olur.

Bunların dışında etkili birçok farklı maske ve kür tarifinden bahsedilebilir.