Köyünü lavanta bahçesine dönüştürdü! Dilek Eşiyok Kara: "Biz burada çok mutluyuz"

Köye karşı aşırı bir ilgisinin olduğunu belirten Kara, şöyle devam etti:

"10 senedir Çerkezköy'de yaşıyorum ve biz eşimle şehir hayatını pek sevmiyoruz. Sürekli bir ayağımız ormanda, köyde olsun diye uğraşıyoruz. O dönem yine köyde ne yaparız diye düşündüğümüzde arkadaşım bana lavantadan bahsetti. Daha sonra ben Edirne'deki lavanta festivalini gördüm. Orada da hoşuma gitti bu bitki. 2019 yılının ekim ayında biz buraya da lavantalarımızı ektik. İlk amacımız yağ elde etmekti, daha sonra buranın doğal güzelliği karşısında biz burayı turizm alanına döndürmeye karar verdik."