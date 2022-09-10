Kraliçenin ölüm tarihini bilmişti! Şimdi de Charles için tahminde bulundu...

İngiltere'nin en uzun tahta kalan Kraliçesi geçtiğimiz gün 96 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bu ölüm sonrası İngiltere'nin yeni hükümdarı ise oğlu Charles yerine geçti. Gündeme düşen bir twitter kullanıcısı ise yaptığı çarpıcı paylaşımlarıyla tüm dünyanın odak noktası oldu.

Kraliçe II. Elizabeth, 6 Şubat 1952'de kraliçe oldu ve 2 Haziran 1953'te taç giydi. Tahtın varisi Prens Charles'ın annesi ve aynı zamanda Prens William ve Harry'nin büyükannesiydi. İngiliz tarihinin en uzun süre hizmet veren hükümdarı olarak, saltanatını daha modern ve değişen bir halka karşı duyarlı hale getirmeye çalışırken, aynı zamanda taçla ilgili gelenekleri sürdürmeye çalıştı.

TWİTTER KULLANICISI ATTIĞI TWEETLE HERKESİ KORKUTTU

Bir twitter kullanıcısı şubat ayında bir paylaşım yaptı bu paylaşımda ise; "Kraliçe II Elizabeth 8 Eylül 2022'de ölecek." diye bahsediliyordu. Bu tweeti gören herkesin inanması zor olsa da gerçekleştiğinde herkesi bir korku aldı.

Kraliçe'nin ölüm tarihini bilmesiyle tüm dikkatleri üzerine toplayan, twitter kullanıcısı şimdi ise Kral Charles için bir iddia ortaya koyuyor. Yeni bir paylaşımda bulunan bu kullanıcı attığı tweette: "Kral Charles, 28 Mart 2026'da ölecek." diye bahsetti. Tabii ki bunlar bir varsayım olsa da herkesin aklında tek bir soru var. Kraliçe'nin ölümünü bildi acaba Charles için de öyle mi olacak? Bu tweet herkesi korkutsa da sadece bir varsayımdan ibaret...