Küf derdini bitiren yöntem! Tek malzeme ile küfün kökünü kazıyacaksınız

3. Beyaz sirke ile küften kurtulun

Bu, profesyonel olan Sara San Angelo'nun gözenekli yüzeylerde bulunan küf alanları için beyaz sirke kullanılmasını önerdiği bir ipucudur. Ağartıcı sert bir yüzeyde büyüyen küf sporlarını öldürür, ancak küf yüzeyin altına uzarsa, beyaz sirke en iyi seçimdir. Sirke, küfü yok etmek için nüfuz edecek ve dipte küflenen alanların yeniden büyümesini önleyecektir.

Merry Maids'teki temizlik uzmanları, küfü yok etmek için beyaz sirke kullanma çözümüne katılıyor. Önemli bir küf istilası en iyi şekilde profesyonel bir uzman tarafından halledilebiirken, mutfak dolabınızda ara sıra meydana gelen küf oluşumuna karşı güçlü bir silah olarak beyaz sirke kullanılabilir.

Bu doğal madde tehlikeli olan siyah küf de dahil olmak üzere küf türlerinin yüzde 80'inden fazlasını öldürebilir. Aslında, yalnızca yüzeydeki küfü öldüren ve durumu daha da kötüleştirebilen ağartıcıdan daha etkilidir.