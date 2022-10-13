Küf derdini bitiren yöntem! Tek malzeme ile küfün kökünü kazıyacaksınız

Banyo ve mutfak temizliği günlük yapılacaklar listesinin başında gelse bile, duvarlarda oluşan siyah küf uğraşmanız gereken bir zorluk olabilir. Bunun nedeni, siyah küfün nem sorununun bir belirtisi olmasıdır. Bu aynı zamanda duvarlardaki çatlakların da nedenlerinden biridir. Temizlik uzmanları, oluşan küfün temel çözümünün beyaz sirke olduğu çeşitli yöntemleri paylaştı.
Küfü yok etmek için çamaşır suyu kullanmak, evlerde siyah küfün ortaya çıkmasına yönelik en yaygın kendi uygulayabileceğiniz çözümlerinden biridir, ancak her zaman en iyi veya tek çözüm değildir.
Beyaz sirke ve limon suyuyla temizlemek gibi doğal çözümlerin yanı sıra, sorunu çözmek için kimyasal olan küf önleyici yöntemler de kullanılabilir. Ancak, siyah küften kurtulmak, bir evin kalıcı olarak küften arınmasını sağlamanın yalnızca ilk adımıdır.
Küf, ister bir yüzeyde ister nemli bir ortamda olsun, rutubetten kaynaklanır. İstediğiniz kadar temizleseniz de rutubet sorunu çözülmezse küf oluşmaya devam edecektir. Bu nedenle küf ve nemle mücadele etmenin en iyi yolu kaynağı bulmaktır.
KÜFTEN KURTULMA YOLLARI
1. Küften kendiniz kurtulup kurtulamayacağınıza karar verin
Ev sahiplerinin küfü kendi elleriyle temizleyip temizleyemeyecekleri veya bir uzmana danışılması gerekip gerekmediği, sorunun boyutuna bağlıdır. Uzmanlar, etkilenen alan 3 metre kareden azsa, küften kendinizin kurtulabileceğini söylüyor. Ev sakinlerinin sağlık sorunları varsa, evlerinin ısıtma veya havalandırma sisteminde küf bulunduğunu düşünüyorsa veya küf geniş bir alanı kaplıyorsa bir uzmana danışmaları daha doğru olacaktır.
2. Küften sabunla kurtulmak
Uzmanlar küften kurtulmanın en iyi yolunun sabun ve su, çamaşır suyu ve kimyasal işlemler mi yoksa beyaz sirke gibi doğal temizleme solüsyonları mı olduğu konusunda çeşitli görüşler paylaşıyor. Ancak çoğu uzman, sorunla başa çıkmanın ilk adımının basit bir yıkama ve ovalama olduğu konusunda hemfikirler. Duvarlarda veya yüzeylerde küf varsa, sabunlu bir solüsyonla temizleyebilir ve durulanabilir. Ancak sağlık sorunlarına neden olabilecek çamaşır suyu veya diğer kimyasalları kullanılması önerilmez.
3. Beyaz sirke ile küften kurtulun
Bu, profesyonel olan Sara San Angelo'nun gözenekli yüzeylerde bulunan küf alanları için beyaz sirke kullanılmasını önerdiği bir ipucudur. Ağartıcı sert bir yüzeyde büyüyen küf sporlarını öldürür, ancak küf yüzeyin altına uzarsa, beyaz sirke en iyi seçimdir. Sirke, küfü yok etmek için nüfuz edecek ve dipte küflenen alanların yeniden büyümesini önleyecektir.
Merry Maids'teki temizlik uzmanları, küfü yok etmek için beyaz sirke kullanma çözümüne katılıyor. Önemli bir küf istilası en iyi şekilde profesyonel bir uzman tarafından halledilebiirken, mutfak dolabınızda ara sıra meydana gelen küf oluşumuna karşı güçlü bir silah olarak beyaz sirke kullanılabilir.
Bu doğal madde tehlikeli olan siyah küf de dahil olmak üzere küf türlerinin yüzde 80'inden fazlasını öldürebilir. Aslında, yalnızca yüzeydeki küfü öldüren ve durumu daha da kötüleştirebilen ağartıcıdan daha etkilidir.
Beyaz sirke en çok yüzde beş asitlik oranındadır ve en iyi seyreltilmemiş halde işe yarar. Bu nedenle önce suyla karıştırmanıza gerek yoktur. Bununla birlikte, hafif bir asit olduğu için, cilaya zarar verebileceğinden veya yüzeyde aşınmaya neden olabileceğinden, alüminyum, dökme demir, mumlu ahşap veya doğal taş gibi yüzeyler üzerinde sirke kullanmaktan kaçının.
Küfle doğrudan temas, özellikle temizleme işlemi sırasında herhangi bir spor havaya yayılırsa tehlikeli olabilir. Ek olarak, sirkenin asidik yapısı cildi tahriş edebilir. Güvenliğiniz için gözeneksiz eldivenler, koruyucu gözlükler ile ağzınızı ve burnunuzu kapatan bir maske kullanın.