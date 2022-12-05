Küfün kökünü kurutan karışım! Bu 3 malzeme yetiyor…

Temizlik uzmanı Chantel Mila, hem sağlığınızı olumsuz etkileyecek kimyasalları içermeyen hem de kolaylıkla bulabileceğiniz bu malzemelerle evinizi küften nasıl arındırabileceğinizi paylaştı.

Ev yapımı bir formül kullanmanın küfü yok edeceğini ve tekrar oluşmasını önleyecektir. Tek ihtiyacınız olan üç malzeme bir bardak beyaz sirke, 20 damla karanfil yağı, 20 damla çay ağacı yağıdır.

Temizlik uzmanına göre sirkedeki asit küf sporlarından kurtulmaya yardımcı olurken, karanfil yağı da mantar önleyici özelliklere sahiptir. Son olarak, çay ağacı yağı kötü küf istilanın geri gelmesini önleyecektir.