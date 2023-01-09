Kupalardaki çay lekelerinin kökünü kazıyor! İşte bardaklarınızı pırıl pırıl yapacak 5 formül…

Tüketilen çayların içerisinde tanen adı verilen bir madde bulunur. Tanenler, çiçek açan bitkilerde bulunan kimyasal bileşikler olup acı bir tada sahiptir. İşte kupanızdaki çay lekelerine de aslında çayın içerisindeki tanenler neden oluyor. Bitki çayları ve nane çaylarının içinde neredeyse hiç tanen yoktur, bu yüzden bu çaylar genellikle kupanızda leke bırakmazlar.

ÇAY LEKELERİNDEN NASIL KURTULURUZ?

BEYAZ SİRKE

Kupalardaki çay lekelerinden kurtulmak için, beyaz sirke en etkili yöntemlerden biridir. Temizlikte sıkça kullanılan sirke, lekelere karşı iyi bir mücadele sergiler. Yapmanız gereken tek şey, çay lekesinin olduğu kupaya sıcak su ilave edin. Ardından içerisine sirke ekleyin. Karıştırın ve bir gece bekletin.

Ertesi gün bardağı sabunlu ılık bir su ile güzelce yıkayın. İşte bu formül çay lekelerinden kolaylıkla kurtulmanızı sağlayacak.