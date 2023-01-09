Kupalardaki çay lekelerinin kökünü kazıyor! İşte bardaklarınızı pırıl pırıl yapacak 5 formül…

Tüketilen çayların içerisinde tanen adı verilen bir madde bulunur. Tanenler, çiçek açan bitkilerde bulunan kimyasal bileşikler olup acı bir tada sahiptir. İşte kupanızdaki çay lekelerine de aslında çayın içerisindeki tanenler neden oluyor. Bitki çayları ve nane çaylarının içinde neredeyse hiç tanen yoktur, bu yüzden bu çaylar genellikle kupanızda leke bırakmazlar.
ÇAY LEKELERİNDEN NASIL KURTULURUZ?
BEYAZ SİRKE
Kupalardaki çay lekelerinden kurtulmak için, beyaz sirke en etkili yöntemlerden biridir. Temizlikte sıkça kullanılan sirke, lekelere karşı iyi bir mücadele sergiler. Yapmanız gereken tek şey, çay lekesinin olduğu kupaya sıcak su ilave edin. Ardından içerisine sirke ekleyin. Karıştırın ve bir gece bekletin.
Ertesi gün bardağı sabunlu ılık bir su ile güzelce yıkayın. İşte bu formül çay lekelerinden kolaylıkla kurtulmanızı sağlayacak.
KARBONAT
Çay ve kahve lekelerinden kurtulmanın başka bir formülü ise karbonat. Kupanızdaki lekelerin üzerine bir tutam karbonat sürün. Birkaç dakika bekledikten sonra bardağa ılık su ilave edin. Sonra karbonatlı su ile birkaç dakika daha bekleyin. Ardından bardağı güzelce durulayın. Sonucunda ise lekelere veda edeceksiniz.
LİMON SUYU
Limon suyu asidik bir yapıya sahip olduğu için oluşan lekeleri çıkarmada oldukça kuvvetli yöntemlerden biridir. Lekeli bardağın içine birkaç damla limon sıkın ve üzerine sıcak bir su ekleyin. Limonlu suyu bir süre beklettikten sonra güzelce sabun ile yıkayıp durulayın. Bardaklarınızın pırıl pırıl olduğunu göreceksiniz.
ÇAMAŞIR SUYU
Lekeli bardağın içine birkaç damla çamaşır suyu dökün. Ardından üzerine sıcak su ilave ederek bu suyu 5-10 dakika kadar bekletin. Sonra sabun ve sıcak su ile mutlaka 2-3 kere iyice yıkayıp durulayın.
UYARI: Herhangi bir alerjik reaksiyona karşı maske, eldiven kullanarak koruyucu ürünler seçmeyi unutmayın.
EN ETKİLİ YÖNTEMLERDEN BİRİ İÇTİKTEN HEMEN SONRA YIKAMAK!
Çay içtikten sonra lekeli bardaklar makinede yıkanana kadar bir süre bekler. Bu bardakları bekletmek yerine içtikten hemen sonra yıkarsanız, leke oluşumunun da önüne geçersiniz.
KUMAŞLARDAKİ ÇAY LEKELERİ NASIL ÇIKAR?
Yukarıda bardakta oluşan çay lekelerinden bahsettik fakat kumaş üzerindeki çay lekeleri nasıl çıkar biliyor musunuz? Çay döküldüğünde beklemeden, bir kuru bez yardımıyla işleme başlayın. İlk olarak kuru bir bezi dökülen lekenin üzerine yerleştirin. Sonrasında geniş bir kaba soğuk su ilave edin ve çay dökülen kıyafeti 30 dakika kadar bu suda bırakın. Eğer büyük bir leke oluştuysa giysiyi 1 gece boyunca soğuk suda bekletmeniz daha etkili olacaktır.
İkinci bir yöntem ise beyaz sirke ve bulaşık deterjanından oluşan bir karışımı deneyebilirsiniz. Bir litre suya yarım çay kaşığı bulaşık deterjanı ve bir yemek kaşığı beyaz sirkeyi ilave edin. Bu suyu güzelce karıştırın. Ardından lekeli bölgeye doğru bir bez yardımı ile uygulayın. Eğer bez yeterli gelmezse lekeli kıyafeti bu karışımın içinde bekletin.