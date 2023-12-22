Kuru fasulyedeki gazı alan yöntem! Haşladığınız suya bir kaşık...

Bitkisel protein kaynaklarından biri olan kuru fasulyeyi tüketirken kullanılan yöntemler, eklenen baharatlar ve birkaç püf nokta, gaz sorununu önlemede önemli bir rol oynayabilir. İşte kuru fasulyenin potansiyel gaz oluşumunu azaltmak için etkili olan o yöntem...
KURU FASULYEDE GAZ OLUŞUMUNUN SEBEBİ
Kuru fasulye, baklagillerin en popüler türlerinden biri olmasının yanı sıra, sağlık sorunlarına neden olabilen gaz problemiyle de ilişkilendirilebilir. Bu gaz oluşumunun temel sebeplerinden biri, kuru fasulyede bulunan oligosakkarit adlı şeker molekülüdür.
Oligosakkarit, sindirim sistemimizde sindirilemeyecek kadar büyük bir yapıya sahiptir, bu da bağırsak ve mide problemlerine yol açar. Bu molekülün neden olduğu düzensiz sindirim, bağırsaklarda ve midede gaz birikimine sebep olur. Bu gaz oluşumunu azaltmak ve rahatsızlığı önlemek için ise oligosakkariti ortadan kaldırmak önemlidir.
PİŞİRME AŞAMASINDA…
Fasulye pişirirken dikkate almanız gereken önemli noktalardan biri, haşlama suyuna ekleyeceğiniz 1 çay kaşığı kimyonun, fasulye tüketiminden sonra oluşabilecek gaz sorununu büyük ölçüde azaltmasıdır. Aynı şekilde, kekik de fasulyeyi pişirirken ortaya çıkan gaz oluşturan moleküllerin parçalanmasına yardımcı olabilir.
Kuru fasulyenin gaz yapmasını engellemek için başvurulan bir diğer etkili yöntem ise fasulyeyi bir gece önceden suda bekletmektir. Bir gece boyunca suda bekletme işlemi, fasulyedeki gazın ön aşamalı olarak çıkmasını sağlar ve haşlama sırasında yüzeye çıkan köpüğün alınması, gaz sorununu en aza indirecektir.
Karbonat da bu bağlamda sıkça başvurulan püf noktalardan biridir. Fasulyenin haşlama suyuna eklenen karbonat, hem fasulyenin daha kolay haşlanmasını sağlar hem de gaz sorununu ortadan kaldırabilir.
Bir diğer önemli detay, baklagilleri pişirirken patates kullanmaktır. Dörde bölünmüş çiğ patates, pişirme sırasında haşlama suyuna eklenirse, gaz sorununu çözmede oldukça etkili olabilir.