Kuru fasulyedeki gazı alan yöntem! Haşladığınız suya bir kaşık...

Bitkisel protein kaynaklarından biri olan kuru fasulyeyi tüketirken kullanılan yöntemler, eklenen baharatlar ve birkaç püf nokta, gaz sorununu önlemede önemli bir rol oynayabilir. İşte kuru fasulyenin potansiyel gaz oluşumunu azaltmak için etkili olan o yöntem...

KURU FASULYEDE GAZ OLUŞUMUNUN SEBEBİ

Kuru fasulye, baklagillerin en popüler türlerinden biri olmasının yanı sıra, sağlık sorunlarına neden olabilen gaz problemiyle de ilişkilendirilebilir. Bu gaz oluşumunun temel sebeplerinden biri, kuru fasulyede bulunan oligosakkarit adlı şeker molekülüdür.

Oligosakkarit, sindirim sistemimizde sindirilemeyecek kadar büyük bir yapıya sahiptir, bu da bağırsak ve mide problemlerine yol açar. Bu molekülün neden olduğu düzensiz sindirim, bağırsaklarda ve midede gaz birikimine sebep olur. Bu gaz oluşumunu azaltmak ve rahatsızlığı önlemek için ise oligosakkariti ortadan kaldırmak önemlidir.