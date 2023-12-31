Kuymak ve Mıhlama Arasındaki Fark Nedir? Kuymak ve Mıhlama (Muhlama) Aynı Şey Mi, Farklı Mı? rs1

Mıhlama ile kuymak arasındaki fark, birinde mısır unu daha baskın iken diğerinde ise peynir ağırlıktadır. İki yiyecek de peynir, tereyağ ve mısır unu ile yapılır. İyi bir sonuç için kullanılan tereyağının kalitesi oldukça önemlidir. Artvin, Trabzon, Rize ve Iğdır usulü tariflerin hepsi birbirinden biraz farklıdır. Evde yapmak isteyenler için kuymak ve mıhlama (muhlama) arasındaki fark nedir, aynı şey mi yoksa farklı mı merak uyandırıcıdır.

Kuymak ve Mıhlama Arasındaki Fark Nedir?

Yöresel lezzetleri denemekten hoşlananlar için kuymak ve mıhlama arasındaki farkın ne olduğu merak uyandırıcıdır. Günün her saati tüketilebilen bu iki yiyeceğin temel malzemeleri aynıdır. Her iki tarif de mısır unu, peynir ve tereyağından yapılır. Ancak önemli olan esas nokta, kuymakta mısır unu oranının daha yüksek olmasıdır.

Buna karşın, mıhlamada baskın olan malzeme ise peynirdir. Kuymakta peynir miktarı, mıhlamaya göre daha azdır. Öte yandan, kuymak ve mıhlamanın bol tereyağlı olması oldukça önemlidir. Kullanılan yağın kaliteli olması ise lezzeti etkileyen en önemli faktördür. Mıhlama yoğun olarak peynir içerdiği için kıvamı daha esnek, uzayan ve sünen bir yapıdadır. Kuymak da benzer şekilde akışkan bir kıvama sahiptir.

Kuymak ve Mıhlama Hangi Bölgeye Ait?

Mıhlama, Rize yöresine ait iken kuymak ise daha çok Trabzon'da yapılan bir yemektir. Ancak ikisi de özellikle Doğu Karadeniz'de yaygın olarak tüketilir. Trabzon, Rize, Artvin ve Iğdır, kuymak ve mıhlamayı değişik şekillerde yapmaktadır.

Trabzon'da, mısır unu çok az kavrulduktan sonra yağ eklenir ve daha sonra üzerine biraz soğuk su ilave edilir. Genellikle, İmansız peynir veya Minzi peyniri tercih edilir.

Rize usulünde ise geniş bir tavada yağ eritildikten sonra üzerine mısır unu eklenir. Mısır ununun kalın öğütülmüş olanı kullanılır ve pembeleşinceye kadar kavrulur. Daha sonra kaynar su eklenir, iyice karıştırılır ve son olarak Erzurum telli peynir ilave edilir.

Artvin usulü yapılan kuymak ve mıhlamaya ise diğer malzemelere ek olarak, kaymak konulur. Geniş bir tava içinde kaymak hafif yandıktan sonra azar azar mısır unu eklenir. Kaymakla birlikte kavrulan mısır ununa ılık su dökülür. Yağı çıkmaya başladıktan sonra altı kapatılır ve servis edilir.