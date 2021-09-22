Kylie Jenner, bebeğinin cinsiyeti ile ilgili ilk ipucunu verdi!

Kylie, şimdi dikkatini bebek ürünlerine çevirerek yeni Kylie Baby serisini sosyal medyada tanıtıyor. Salı günü kızı Stormi ile paylaştığı bir fotoğraf, hayranlarına yıldızı bu sefer bir erkek bebek beklediğinin açık bir göstergesini sundu.
"FOTOĞRAFTAKİ RENKLER İLK İPUCU"
Kylie kızıyla otururken baştan aşağı bebek mavisi kıyafet giydiği bir gönderi paylaştı. Üstelik konuyu biraz daha netleştirmek için yanlarında mavi renkli aksesuarlar var. Tabii ki, bu net bir bilgi olmayabilir, hatta Kylie henüz kendi bile bilmiyor olabilir. Fakat niyeti ne olursa olsun, hayranlarını küçük bir erkek bebeğin olası gelişi konusunda heyecanlandırmaya yetti.
Kylie resmin altını çizerek, sözlerini reklam amaçlı kurdu ve "Size @kyliebaby'yi tanıtmaktan çok heyecanlıyım. Anne olduğumda temiz, güvenli, etkili ve bilinçli bebek bakımı geliştirmek benim hayalimdi. Hepimizin çocuklarımız için mutlak en iyisini istediğimizi biliyorum, bu yüzden bu seriyi tamamen vegan ve hipoalerjenik yapmak benim için çok kişiseldi! Bu ürünlerle çok gurur duyuyorum ve bunu sizinle ve ailenizle paylaşmak için sabırsızlanıyorum!" açıklamasını yaptı.
"YILLARDIR BEKLİYORUM!"
İlk yorum yapanlar arasında, ürünlere olan sevgisini dile getiren ancak fotoğraftaki kıyafetlerin ve diğer eşyaların renk koordinasyonu hakkında herhangi bir yorumda bulunmayan ablası Khloe Kardashian oldu. "Yıllardır bekliyorum!!!! Bunu seviyorum!!!!" dedi.
Elbette Khloe'nin bu yorumu yıllardır erkek bebek haberini beklediği şeklinde yorumlanabilir ancak durum böyle olmasa da Kylie'nin hayranları bunu açık bir işaret olarak görüyordu.