Kylie Jenner, bebeğinin cinsiyeti ile ilgili ilk ipucunu verdi!

"FOTOĞRAFTAKİ RENKLER İLK İPUCU"

Kylie kızıyla otururken baştan aşağı bebek mavisi kıyafet giydiği bir gönderi paylaştı. Üstelik konuyu biraz daha netleştirmek için yanlarında mavi renkli aksesuarlar var. Tabii ki, bu net bir bilgi olmayabilir, hatta Kylie henüz kendi bile bilmiyor olabilir. Fakat niyeti ne olursa olsun, hayranlarını küçük bir erkek bebeğin olası gelişi konusunda heyecanlandırmaya yetti.

Kylie resmin altını çizerek, sözlerini reklam amaçlı kurdu ve "Size @kyliebaby'yi tanıtmaktan çok heyecanlıyım. Anne olduğumda temiz, güvenli, etkili ve bilinçli bebek bakımı geliştirmek benim hayalimdi. Hepimizin çocuklarımız için mutlak en iyisini istediğimizi biliyorum, bu yüzden bu seriyi tamamen vegan ve hipoalerjenik yapmak benim için çok kişiseldi! Bu ürünlerle çok gurur duyuyorum ve bunu sizinle ve ailenizle paylaşmak için sabırsızlanıyorum!" açıklamasını yaptı.