Limon çekirdeklerini çöpe atmayın! Beyin sağlığı için en önemli takviye

Limon çekirdeği çoğu zaman çöp olarak gördüğümüz ancak mucizevi faydaları olan bir tohumdur. Doğru şekilde tüketilmesi durumunda pek çok hastalığın tedavisinde kullanılabilir. Yapılan araştırmalar sonucunda doğru şekillerde hazırlanıp kullanılan limon çekirdeğinin de en az limonun kendisi kadar yarar sağladığı kanıtlanmıştır.

İşte saymakla bitmeyen limon çekirdeğinin bazı faydaları…

İçeriğinde bulunan bileşenler sayesinde beyin gelişimi ve sağlığı konusunda oldukça etkilidir. Günlük beslenmenizin bir parçası olarak limon çekirdeği tüketmeniz beyin sağlığınızı iyi yönde etkiler. Limon çekirdeği aynı zamanda barındırdığı yağlar nedeniyle beyin fonksiyonlarını gelişimine de yardımcı olur.

Doğal bir ağrı kesici olarak kullanılabilir. İçeriğinde bulunan salisilik asit aspirinin de ana bileşenlerinden biridir. Eğer ağrı kesicilere bir alternatif arıyorsanız limon çekirdeği yemek ağrınızı hafifletmeye yarayacak tamamen doğal bir yöntemdir.

İdrar yolu enfeksiyonu tedavisinde etkilidir. Limon çekirdeği güçlü antibakteriyel özelliğe sahip olması nedeniyle tüketilmesi durumunda idrar yollarını temizleyerek idrar yolu enfeksiyonunu giderir. Geçmeyen idrar yolu enfeksiyonlarıyla da savaşabilir.

Zehirli bitki ve hayvanların vücut üzerindeki etkilerini giderir. Ciltte etkilenen bölgenin üzerine ezilmiş limon çekirdeği koymak alternatif bir ilaç görevi görür.

Yapılan araştırmalar sonucunda özellikle meme kanseri üzerinde olumlu etkisi kanıtlanmıştır. Kanser tedavisinde alternatif bir yol olarak kullanılmaktadır.

Gıda zehirlenmesinin etkilerini gidermede ve zehrin vücutta kolayca atılmasını sağlamakta oldukça etkilidir.

Limonun kendisi kadar çekirdeği de cilt dostudur. İçeriğinde bulunan bileşenler başta nitrik asit olmak üzere ciltte oluşan sivilce ve aknelerin tedavisinde etkin rol oynar. Sivilce sorunu yaşayanların sıkça yararlandığı limon çekirdeği yeni oluşacak sivilcelerin de önüne geçer.

Ağız kokusunu önlemede oldukça etkili bir rol oynayan limon çekirdeği, düzenli tüketilmesi durumunda ağzın içerisinde oluşan zararlı bakterileri yok eder. Nefesinizi ferahlattığı gibi dişlerin daha beyaz ve parlak gözükmesine yardımcı olur.