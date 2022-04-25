Lokum gibi pişmiş bir nohut yemeği için suyuna sadece bir kaşık ilave edin! Tadına bakan herkes bu püf noktasını soracak

Hem besleyici hem de lezzetli nohut yemeği, dört mevsim severek tüketilir. İçeriğinde pek çok sağlıklı vitamin ve mineral bulunduran nohut, doğru pişirilmediğinde ise sert kalabilir. Yumuşacık lokum gibi nohut pişirmenin tüm detaylarını burada bulabilirsiniz…

NOHUTU PİŞİRMEDEN ÖNCE YAPMANIZ GEREKENLER

Hazır paketlerde satılan nohutları alırken seçme şansınız olmaz. Paketi açtıktan sonra içerisinde kararmış olanlarının olup olmadığını kontrol edin ve eğer kararanlar varsa bunları mutlaka kullanmadan atın.

Pişireceğiniz nohutu öncelikle bir kaba alarak bol suyla iyice yıkayın. Ardından bir gece önceden soğuk su dolu bir kabın içerisine koyarak bekletin. Bu noktada önemli olan koyduğunuz suyun nohutun üzerini geçecek kadar olmasıdır. Bütün gece soğuk suyun içerisinde bekleyen nohut, suyu çekerek şişecek, dışındaki kabuğu yumuşayacak ve pişmesi kolaylaşacaktır.

Nohut sert yapısı nedeniyle pişmesi uzun zaman alan bir yiyecektir. Bu süreyi kısaltmak ve daha lezzetli nohut yemekleri yapmak için içerisine karbonat eklemek ise harika bir yöntemdir. 150 gramlık bir ölçü içerisine 1 tatlı karşığı karbonat eklemek yeterli olacaktır. Artan nohut ile doğru orantılı olarak karbonat miktarını da artırabilirsiniz. Karbonat eklenmiş nohut, hem daha lezzetli olacak hem de kabukları daha kolay yumuşayacağı için daha hızlı pişecektir.

Tüketilmeden önce iyice pişmesi gereken nohutlar için doğru büyüklükte tencere seçimi oldukça önemlidir. Pişireceğiniz nohutların tencere içerisinde sıkışmamış olmasına özen gösterin. Üzerine eklenecek pişirme suyuyla hacmi de artacağı için bunu da önceden göz önünde bulundurun.

Nohut yemeğini düdüklü tencerede değil de normal tencerede pişirecekseniz kaynar su yerine soğuk su tercih edin. Bu sayede nohut daha lezzetli olacak ve doğru kıvamda pişecektir. Tencerenin içerisine direkt olarak ekleyeceğiniz su nohutların yeterli miktarda pişmesine engel olacaktır. Su miktarına özen göstermek de pişirme esnasında büyük önem taşır. Tenceredeki nohutların üzerini 3 parmak geçecek kadar su eklemeniz yeterlidir.

Pişirdiğiniz nohut yemeğini daha lezzetli hale getirmek için ek yöntemler de kullanabilirsiniz. Örneğin nohut yemeğini yaparken içerisine normal su değil de kemik suyu katabilir ya da suyun içerisine birkaç parça ilikli kemik atabilirsiniz.