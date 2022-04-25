Lokum gibi pişmiş bir nohut yemeği için suyuna sadece bir kaşık ilave edin! Tadına bakan herkes bu püf noktasını soracak

Hem besleyici hem de lezzetli nohut yemeği, dört mevsim severek tüketilir. İçeriğinde pek çok sağlıklı vitamin ve mineral bulunduran nohut, doğru pişirilmediğinde ise sert kalabilir. Yumuşacık lokum gibi nohut pişirmenin tüm detaylarını burada bulabilirsiniz…
NOHUTU PİŞİRMEDEN ÖNCE YAPMANIZ GEREKENLER
Hazır paketlerde satılan nohutları alırken seçme şansınız olmaz. Paketi açtıktan sonra içerisinde kararmış olanlarının olup olmadığını kontrol edin ve eğer kararanlar varsa bunları mutlaka kullanmadan atın.
Pişireceğiniz nohutu öncelikle bir kaba alarak bol suyla iyice yıkayın. Ardından bir gece önceden soğuk su dolu bir kabın içerisine koyarak bekletin. Bu noktada önemli olan koyduğunuz suyun nohutun üzerini geçecek kadar olmasıdır. Bütün gece soğuk suyun içerisinde bekleyen nohut, suyu çekerek şişecek, dışındaki kabuğu yumuşayacak ve pişmesi kolaylaşacaktır.
Nohut sert yapısı nedeniyle pişmesi uzun zaman alan bir yiyecektir. Bu süreyi kısaltmak ve daha lezzetli nohut yemekleri yapmak için içerisine karbonat eklemek ise harika bir yöntemdir. 150 gramlık bir ölçü içerisine 1 tatlı karşığı karbonat eklemek yeterli olacaktır. Artan nohut ile doğru orantılı olarak karbonat miktarını da artırabilirsiniz. Karbonat eklenmiş nohut, hem daha lezzetli olacak hem de kabukları daha kolay yumuşayacağı için daha hızlı pişecektir.
Tüketilmeden önce iyice pişmesi gereken nohutlar için doğru büyüklükte tencere seçimi oldukça önemlidir. Pişireceğiniz nohutların tencere içerisinde sıkışmamış olmasına özen gösterin. Üzerine eklenecek pişirme suyuyla hacmi de artacağı için bunu da önceden göz önünde bulundurun.
Nohut yemeğini düdüklü tencerede değil de normal tencerede pişirecekseniz kaynar su yerine soğuk su tercih edin. Bu sayede nohut daha lezzetli olacak ve doğru kıvamda pişecektir. Tencerenin içerisine direkt olarak ekleyeceğiniz su nohutların yeterli miktarda pişmesine engel olacaktır. Su miktarına özen göstermek de pişirme esnasında büyük önem taşır. Tenceredeki nohutların üzerini 3 parmak geçecek kadar su eklemeniz yeterlidir.
Pişirdiğiniz nohut yemeğini daha lezzetli hale getirmek için ek yöntemler de kullanabilirsiniz. Örneğin nohut yemeğini yaparken içerisine normal su değil de kemik suyu katabilir ya da suyun içerisine birkaç parça ilikli kemik atabilirsiniz.
NOHUT PİŞİRMENİN PÜF NOKTALARI
Nohutu bir gece önceden ıslatmanız büyük önem taşıdığı gibi suyun içerisine ekleyeceğiniz karbonat lezzetini sağlayacak temel bileşenlerden biridir. Bunun yanında ise tercihe göre karabiber de eklenebilir. Bu sayede nohutun gazını alacağınız gibi daha hızlı pişmesini de sağlayacaksınız.
Eğer akşam yemeğine nohut yemeği yapmak istiyorsanız yemeği sabahtan hazırlamak çok daha doğru bir seçim olacaktır. Bu sayede yemeğin içerisindeki lezzetler birbirine karışacak ve kıvamı tam tutacaktır.
Çabuk pişmesini istiyorsanız nohutlarınızı ıslatırken cam bir kavanozun içerisinde ağzı kapalı biçimde bekletmeniz de etkili bir yöntem olacaktır. Bu yöntem için de karbonat eklemek pişme süresinin daha da kısalmasına yardımcı olur.
Nohutları ıslattığınız suyu kesinlikle pişirirken kullanmamalısınız. Bu su içerisinde sağlığınıza zarar verecek maddeler bulunur. Geceden ıslattığınız nohutları ertesi gün mutlaka süzerek yemeğinizde kullanın.
Aynı şekilde geceden ıslattığınız nohutların kabukları da yumuşayarak nohuttan ayrılacaktır. Bu kabukları da suyla beraber atmanız tavsiye edilir. Kabuklarından ayrılmış nohutun gaz yapma ihtimalı neredeyse tamamen ortadan kalkacaktır.
NOHUTU PİŞİRİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Eğer vaktiniz çok kısıtlıysa nohutları pişirirken içerisine bir çorba kaşığı sirke ilave etmek hızlı pişmelerine katkıda bulunacağı gibi gaz sorunun önüne geçmeye de yardımcı olacaktır.
Nohutları haşlarken içerisine birkaç damla limon suyu eklemek de hızlı pişmelerine yardımcı olacağı gibi güzel bir aroma katacaktır. Nohut gibi kuru fasulye, mercimek ve bakla gibi tüm kabuklu bakliyatları pişirirken köpüklerini ayırarak atmak önerilmektedir. Bu sayede daha kolay sindirilir ve gaz yapmaz.
Nohut yemeğini etli olarak pişirecekseniz normal tencere yerine düdüklü olanları tercih etmeniz önerilir. Bu sayede hem daha hızlı hem de yumuşak olacaklardır.
Düdüklü tencerede pişen nohut yemeği için 20 dakika yeterlidir ve orta ateşte pişirilebilir ancak normal tencerelerde pişirme süresi 1 saat olup kısık ateşte pişirilmelidir.
EN LEZZETLİ NOHUT YEMEĞİ TARİFİ
Hem internette hem de yemek kitaplarından pek çok nohut yemeği tarifi bulunuyor ancak biz sizler için en lezzetli ve kıvamı mükemmel olan lokum gibi nohut tarifini sunuyoruz.
Gerekli Malzemeler
Yapılışı
Etleri tencereye alıp üzerini 2 parmak geçecek kadar su ilave edin. 25 dakika boyunca kaynamaya bırakın ve oluşan köpükleri kaşıkla almayı ihmal etmeyin. Bu sürenin sonunda pişen etleri süzerek kenara alın.
Yeni bir tencerede sıvı yağı yemeklik doğranmış soğan ekleyerek kavurun. 1-2 dakika kavrulan pembeleşen soğanların içerisine biberleri ekleyerek birkaç dakika daha kavurun.
Yemeğe iki salçayı da ekleyip son olarak üzerine haşlanmış nohutları ilave ederek pişmeye bırakın. Bu noktada düdüklü ve normal tencerenin pişirme süreleri farklı olacağı için kontrollü olmakta fayda var. Son olarak üzerine baharatları ve eti ilave ederken 4 su bardağı suyu koymayı da ihmal etmeyin.
Yemeği karıştırarak kapağını kapatın ve 20 dakika kısık ateşte pişirin. Ardından lokum gibi nohut yemeğiniz hazır!