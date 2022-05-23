Market raflarındaki gizli tehlike! Etiketinde bu varsa elinizi bile sürmeyin

En sağlıklı seçeneği bulmak isterken istemeden daha zararlı bir ürünü sepetinize atma riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Seçeneklerinizi değerlendirirken, raflara göz atarken daha ayrıntılı bakmak doğru olacaktır. İşte bu noktada dikkat etmeniz gerekenler…
BEBEK MAMALARINDA YOĞUN ŞEKER OLABİLİR
Bebek mamaları tercih ederken "en sağlıklı" olanları tercih etmek için özel bir çaba gösteriyor olabilirsiniz. Fakat sebze ve meyve oranının yanı sıra rafine şeker oranı da çok yüksek bir mamayı tercih etmemek önemli. Etiketlerinde sebze ve doğal ibarelerini gördüğümüzde genellikle doğal ve kaliteli olduklarını düşünsek de eklenen meyveler, ürünlerin olması gerekenden daha fazla şeker barındırmasına neden olabilir. Bu nedenle seçtiğiniz bebek mamaları arasında şeker oranını dikkate almanız gerekir.
NİTRAT YOK ETİKETİ TEK BAŞINA GÜVENLİ DEĞİLDİR
Özellikle et ürünlerindeki "nitrat yok" ibaresi, etin %100 güvenilir olduğu anlamına gelmez. Nitratların yanı sıra aldığınız yiyeceklerde sülfat, fosfat, BHT, BHA vb. ürünlerin de olmamasına dikkat etmek gerekir. Güvenli ürünler bulmak ve mümkünse işlenmiş et yemekten kaçınmak için etiketleri iyice okuduğunuzdan emin olun.
"DOĞAL" VE "HAFİF" YAZAN ETİKETLER YANILTICIDIR
İyi bir pazarlama aracı olan doğallık vurgusu, aslında yeterince doğruyu yansıtmıyor olabilir. Uzmanlar, bu kelimeyi kullanan markalara da dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarıyor. Her ne kadar doğal içeriğe sahip olsa da içindekiler kısmına dikkat ederek ürünün şeker oranına dikkat etmeniz oldukça önemli.
GERÇEK ŞEKER MİKTARINI TESPİT ETMEK ZOR OLABİLİR
Şekerin birçok farklı adı olabilir. Örneğin; içerikte yazan melas, laktoz, mısır tatlandırıcı, dekstran, etil maltol, fruktoz, galaktoz, glikoz, disakkaritler, maltoz gibi ifadelere dikkat ederek aldığınız içerikteki şeker çeşitlerini ve ne tükettiğinizi daha iyi anlayabilirsiniz.
HER TAM TAHIL GERÇEKTEN İYİ DEĞİLDİR
Tam tahıllar, tip 2 diyabetten kalp rahatsızlıklarına kadar birbirinden farklı riske karşı koruma sağlar. Fakat ürün seçimi esnasında tahıl oranına dikkat etmeniz önemlidir. Tam tahıllı seçeneğin %100 tam tahıla sahip olması gerekir.