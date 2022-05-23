Market raflarındaki gizli tehlike! Etiketinde bu varsa elinizi bile sürmeyin

En sağlıklı seçeneği bulmak isterken istemeden daha zararlı bir ürünü sepetinize atma riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Seçeneklerinizi değerlendirirken, raflara göz atarken daha ayrıntılı bakmak doğru olacaktır. İşte bu noktada dikkat etmeniz gerekenler…

BEBEK MAMALARINDA YOĞUN ŞEKER OLABİLİR

Bebek mamaları tercih ederken "en sağlıklı" olanları tercih etmek için özel bir çaba gösteriyor olabilirsiniz. Fakat sebze ve meyve oranının yanı sıra rafine şeker oranı da çok yüksek bir mamayı tercih etmemek önemli. Etiketlerinde sebze ve doğal ibarelerini gördüğümüzde genellikle doğal ve kaliteli olduklarını düşünsek de eklenen meyveler, ürünlerin olması gerekenden daha fazla şeker barındırmasına neden olabilir. Bu nedenle seçtiğiniz bebek mamaları arasında şeker oranını dikkate almanız gerekir.

NİTRAT YOK ETİKETİ TEK BAŞINA GÜVENLİ DEĞİLDİR

Özellikle et ürünlerindeki "nitrat yok" ibaresi, etin %100 güvenilir olduğu anlamına gelmez. Nitratların yanı sıra aldığınız yiyeceklerde sülfat, fosfat, BHT, BHA vb. ürünlerin de olmamasına dikkat etmek gerekir. Güvenli ürünler bulmak ve mümkünse işlenmiş et yemekten kaçınmak için etiketleri iyice okuduğunuzdan emin olun.