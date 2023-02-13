Minik kalplerden depremzede çocuklara duygulandıran not: "Bu bereyi giyip, üşüme olur mu?"

Yeşil bere içerisinde yer alan 20 TL ile birlikte 2-E sınıfı öğrencisi Hira isimli kız çocuğunun notunda, "Sevgili depremzede kardeşim. Ben Aydın'dan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 2-E sınıfından Hira. Sizin için her gün dua ediyorum. Sizler için çok üzülüyorum. Bu bereyi de annem sizler için ördü.

"BU BEREYİ GİYİP ÜŞÜME OLUR MU?"

Bu bereyi giyip, üşüme olur mu? Bu da benim harçlığım. Az biliyorum ama benim de katkım olsun istedim. Babam sizler için daha fazlasını gönderdi. Kardeşim de sizler için kendi battaniyesini gönderdi. İnşallah bu günleri de beraber atlatırız. 6 Şubat'tan sonra hayat durdu.