Minikler atık malzemeleri tekrar hayata döndürüyor

"Büyüklerimizden daha hassas olmalarını istiyoruz"

Çalışmaya katılan 4. sınıf öğrencisi Yaren Yenisu ise kaynakların sınırlı olduğunu belirterek, "Atık malzemeleri kullanarak okuma köşesi oluşturduk. Bu yaptıklarımızla doğadaki malzemeleri tekrar kullanabileceğimizi ve okumanın okyanuslar kadar engin ve güzel olduğunu anlatmaya çalıştık. Büyüklerimizden, bize yaşanabilir bir çevre bırakmalarını daha hassas olmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.