Muhtemelen hiç duymadığınız 8 garip fobi! Çok şaşıracaksınız…

Çoğu insan yükseklik korkusu (akrofobi) veya örümcek korkusu (araknofobi) gibi yaygın fobileri duymuş olsa da, daha az bilinen pek çok garip fobi vardır. İşte daha önce hiç duymadığınız 8 garip fobi…
Pentheraphobia (Kayınvalide korkusu)
"Penthera" Yunanca'da "kayınvalide" veya "kayınpeder" anlamına gelirken, "phobia" ise "korku" anlamına gelir. Bu fobinin altında yatan nedenler kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Örneğin, geçmişte yaşanan bir ailevi travma, negatif deneyimler veya başarısızlık korkusu gibi faktörler bu fobinin gelişiminde etkili olabilir. Ayrıca, bağlanma korkusu veya kişinin bağımsızlığından feragat etmekle ilgili endişeler de pentheraphobia'ya neden olabilir.
Arachibutyrophobia (fıstık ezmesinin damağınıza yapışmasından korkma)
Arachibutyrophobia, fıstık ezmesinin damağınıza yapışması korkusudur. Bu fenomen bir noktada herkesin başına gelmiş olsa da, arakibutirofobisi olan insanlar bundan aşırı derecede korkarlar. Arakibütirofobinin şiddeti kişiden kişiye değişir. Bu rahatsızlığı olan bazıları az miktarda fıstık ezmesi yiyebilir, ancak diğerleri fıstık ezmesi veya benzer kıvamda herhangi bir şey yemekten tamamen kaçınacaktır.
Arachibutyrophobia, yapışkan şeylere karşı daha büyük bir fobiden veya boğulma korkusundan kaynaklanabilecek nadir bir fobidir. Fıstık ezmesi ile boğulma veya ona alerji gibi travmatik bir olaydan da kaynaklanabilir.
Optophobia (Gözlerini açma korkusu)
Optofobi, kişinin gözlerini açma korkusudur. Bu korku son derece zarar verici olabilir, çünkü bir kişinin günlük aktivitelerini gözlerini açmadan gerçekleştirmesi zordur. Optofobisi olan kişiler, kapalı mekanlarda veya loş ışıklı alanlarda kalmayı tercih edebilir. Bu fobi genellikle yaygın bir anksiyete bozukluğu ile ilişkilidir. Diğer birçok nadir fobi gibi, bu korku da genellikle travmatik bir olayın sonucudur.
Hippopotomonstrosesquippedaliophobia (Uzun kelimelerden korkma)
Hippopotomonstrosesquippedaliophobia, uzun kelimelerden korkmadır. İronik olarak, aynı zamanda ingilizcedeki en uzun kelimedir. Bu fobinin bir diğer adı da seskipedalofobidir. Uzun kelime fobisinin, uzun kelimeleri yanlış telaffuz etmekten utanmaktan kaynaklandığına inanılmaktadır. Bu, çocukken sınıfın önünde yüksek sesle okurken meydana gelebilir. Fobi, disleksi olan kişilerde de yaygın olabilir.
Omfalofobi (Göbek deliği korkusu)
Omfalofobi, göbek deliği korkusudur. Omfalofobisi olan insanlar, kendi göbek deliklerini bile görmekten veya onlara dokunmaktan kaçınırlar. Hatta bakmamak için göbek deliğine bir bandaj bile koyabilirler. Bazen kumsal gibi göbek deliklerinin açıkta kalabileceği yerlerden kaçınırlar.
Pogonofobi (Sakal korkusu)
Pogonofobi sakal korkusudur. Bu genellikle sakallı bir kişiyle yaşanan endişe verici bir olaydan kaynaklanır. Sakalın yüzünü gizlemesinden hoşlanmayan bir insandan da kaynaklanabilir.Pogonofobisi olan kişiler, sakallılardan kaçınırlar ve hatta sakallı bir kişinin resmine bakarken kaygı bile duyabilirler. Genellikle sakallı biriyle arkadaş olmazlar ve sakallı biriyle konuşurken aşırı gergin hissederler.
Ergophobia (Çalışma korkusu)
Ergophobia, çalışma korkusudur. Ergofobisi olan kişiler, iş yerleri veya çalışma ortamlarıyla ilgili aşırı kaygılara sahip olma eğilimindedir. Bazıları el emeği veya kendi kendine çalışma korkusuna sahipken, diğerleri iş bulma korkusuna sahip olabilir. Bu vakaların tümü ergofobi olarak sınıflandırılır.
İş korkusu, kaygı nöbetlerine yol açabilir ve bir kişinin profesyonel olarak işlev görme yeteneğini bozabilir. Çoğu insanın hayatta kalmak için bir işi sürdürmesi gerektiğinden, bir kişinin hayatı üzerinde büyük bir etkisi olabilir. Ergofobi, bir kişinin işinden o kadar stresli ve bitkin hale geldiği ve artık tamamlayamayacağını hissettiği mesleki tükenmişlikten kaynaklanabilir. Ergofobi genellikle sosyal fobi , topluluk önünde konuşma korkusu veya eleştiri korkusu gibi diğer belirli fobilerle ilişkilidir.
Deipnophobia (Başkalarıyla yemek yeme korkusu)
Deipnophobia, başkalarıyla yemek yeme korkusudur. Bu genellikle akşam yemeğini başkalarıyla yemekten korkma olarak kendini gösterir ve akşam yemeği sohbetlerinden veya yemek yerken sohbet etmek zorunda kalma korkusundan kaynaklanabilir. Altta yatan bir sosyal fobi ile ilişkili olabilir. Çoğu durumda, deipnofobi, çocukken yemek yeme şekli veya yemek masasında uygun görgü kurallarına uymadığı için alay konusu olmak gibi, bireyin geçmişinden gelen travmatik olaylar tarafından tetiklenir.
Başkalarıyla yemek yeme korkusu, bir kişinin yemek yeme şekli nedeniyle eleştirilme korkusuyla da ilişkilendirilebilir. Deipnofobisi olan bir kişi, başkalarının önünde yemek yerken garip hissedebilir ve bu nedenle bundan kaçınabilir. Deipnofobisi olan kişiler yalnız yemek yeme eğilimindedir veya başkalarıyla yemek yerse sessizce yemeyi tercih eder.