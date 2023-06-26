Muhtemelen hiç duymadığınız 8 garip fobi! Çok şaşıracaksınız…

Çoğu insan yükseklik korkusu (akrofobi) veya örümcek korkusu (araknofobi) gibi yaygın fobileri duymuş olsa da, daha az bilinen pek çok garip fobi vardır. İşte daha önce hiç duymadığınız 8 garip fobi…

"Penthera" Yunanca'da "kayınvalide" veya "kayınpeder" anlamına gelirken, "phobia" ise "korku" anlamına gelir. Bu fobinin altında yatan nedenler kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Örneğin, geçmişte yaşanan bir ailevi travma, negatif deneyimler veya başarısızlık korkusu gibi faktörler bu fobinin gelişiminde etkili olabilir. Ayrıca, bağlanma korkusu veya kişinin bağımsızlığından feragat etmekle ilgili endişeler de pentheraphobia'ya neden olabilir.

Arachibutyrophobia (fıstık ezmesinin damağınıza yapışmasından korkma)

Arachibutyrophobia, fıstık ezmesinin damağınıza yapışması korkusudur. Bu fenomen bir noktada herkesin başına gelmiş olsa da, arakibutirofobisi olan insanlar bundan aşırı derecede korkarlar. Arakibütirofobinin şiddeti kişiden kişiye değişir. Bu rahatsızlığı olan bazıları az miktarda fıstık ezmesi yiyebilir, ancak diğerleri fıstık ezmesi veya benzer kıvamda herhangi bir şey yemekten tamamen kaçınacaktır.

Arachibutyrophobia, yapışkan şeylere karşı daha büyük bir fobiden veya boğulma korkusundan kaynaklanabilecek nadir bir fobidir. Fıstık ezmesi ile boğulma veya ona alerji gibi travmatik bir olaydan da kaynaklanabilir.