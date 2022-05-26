Muhteşem gün batımı manzarasına tanık olacaksınız

Türkiye'nin en kuzeyinde yer alan Sinop'ta gün batımını farklı ve eşsiz bir gözden mümkün. Şehir dışından da pek çok kişinin bu unutulmaz ana tanık olmak için geldiği bilinen gün batımı anı, denizin güzelliği ile birleşip unutulmaz bir manzara sunuyor.

İHA ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 26.05.2022 12:06 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 12:10

Türkiye'nin en kuzeyinde yer alan Sinop, güneşin denize yakın bir kıyıdan batması nedeniyle Karadeniz Bölgesi'nde gün batımının en güzel seyredilebildiği yerlerin başında geliyor.

Türkiye'nin kuzeyinde bulunan Sinop'ta güneşin denize doğru batışını seyretmek isteyenler ise sahilde bir araya geliyor. Vatandaşlar deniz kenarındaki banklara oturup özellikle yaz aylarında güneşin kartpostallık batışını seyrediyor. Bu doğa olayı hem vatandaşların hem de fotoğrafçıların ilgisini çekiyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kerem Arslan, "Her akşam 20.00'de güneş buradan batıyor. Bu doğa olayı gerçekten inanılmaz. Şehir dışından gelen insanlarda olsun, Sinop'taki insanlar olsun her akşam burada fotoğraf çekiyorlar. Bu doğa olayı gerçekten harika" dedi.