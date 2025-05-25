Musluklardaki kireçleri anında yok ediyor! Dakikalar içerisinde parlamasını sağlayacak o yöntem…

Evde en sık kullanılan alanlardan biri olan mutfak muslukları zamanla kireçlenir, matlaşır ve su lekeleriyle kaplanır. Özellikle sert suyun aktığı bölgelerde muslukların üzerinde beyaz kireç tabakaları görülür. Bu durum yalnızca estetik açıdan kötü bir görüntüye neden olmaz aynı zamanda suyun akışını ve temizliğini etkileyebilir. Ancak bu konuda endişelenmeye gerek yok, çünkü çaresi yanıbaşınızda! İşte musluklarınıza ilk günkü parlaklığını kazandıracak en etkili doğal yöntem…

SİRKE VE KARBONATIN EŞSİZ MUCİZESİ

Sirke ve karbonat ikilisi, temizlikte en çok kullanılan doğal malzemelerden biridir. Musluklardaki kireci temizlemek için bir kaba biraz karbonat dökün ve üzerine sirke ekleyerek karışımı macun kıvamına getirin.

Bu karışımı bir sünger ya da diş fırçası yardımıyla musluğa sürüp 15-20 dakika civarı bekletin. Ardından ılık su ile durulayarak musluklarınızın pırıl pırıl olmasını sağlayabilirsiniz.

Musluklarınızın ucunu da bu yöntem yardımıyla temizleyerek suyunuzun daha temiz akmasını sağlayabilirsiniz.