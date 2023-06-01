Mutfak lavabosuna bunları asla dökmeyin! Tıkanmasına neden oluyor…

Bazı mutfak malzemelerini bulaşıkları yıkarken veya yemek hazırlarken farkında olmadan lavabo giderinden geçerek borularda tıkanıklığa neden olabilir. Buna karşın hangi ürünleri dikkat edilmesi gerektiğini ise uzmanlar anlattı.

Uzmanlara göre katı ve sıvı yağlar bir giderin tıkanmasının en büyük nedeni. Yağlar, sadece boruların içine yapışmakla kalmaz, aynı zamanda soğutulduğunda Ayrıca yağların lavaboya dökülmesi çevreyi de kirleten ve asla yapılmaması gereken bir uygulamadır. Bunun yerine kullandığınız yağı bir cam kavanozda biriktirebilir ve geri dönüşüm için yetkili yerlere teslim edebilirsiniz.

KAHVE TELVESİ

Katı ve sıvı yağların yanı sıra kahve telvesinin de "gideri tıkayan en büyük suçlulardan biri" olduğu düşünülüyor. Kahve telvelesi masum görünse de, tamamen suda çözünmedikleri için "gider sistemlerinize zarar verebilirler".

Uzmanlar şöyle açıkladı: "Zamanla kahve telvesi birikebilir ve giderleri tıkayabilir. Aynı zamanda katı ve sıvı yağları da aynı yere döküyorsanız, bu durum daha da olasıdır." Kahve telvesi bitki yaşamı için çok faydalı olduğundan, kahve telvesinden kurtulmanın en çevre dostu yolu kompost yapmaktır.