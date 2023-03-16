Mutfakta yapılan bu hata mikrop yuvasına çeviriyor! Özellikle o alanlar çöp kutunuzdan bile kirli olabilir…

Araştırmalar, mutfağınızdaki baharat kaplarının aslında çöp kapaklarından daha fazla mikrop içerdiğini bulmuştur. Sos lekeli çöp kutusu kapaklarından kırıntılarla dolu mutfak süngerlerine kadar, mutfakta dokunmaktan çekindiğiniz birkaç yer olabilir. Ama baharat rafınız muhtemelen onlardan biri değildir. Herhangi bir yemeğin lezzetini arttırmak için cam kavanozlarda veya plastik kaplarda bulunan baharatlar ve çeşniler, pişirme sırasında toplanacak şekilde tasarlanmıştır.

Bununla birlikte, Journal of Food Protection'da yayınlanan bir araştırma, baharatların saklandığı bu küçük alanların "hastalığın yayılmasında gözden kaçan suçlu" olduğunu ortaya çıkardı.