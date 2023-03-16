Mutfakta yapılan bu hata mikrop yuvasına çeviriyor! Özellikle o alanlar çöp kutunuzdan bile kirli olabilir…

Araştırmalar, mutfağınızdaki baharat kaplarının aslında çöp kapaklarından daha fazla mikrop içerdiğini bulmuştur. Sos lekeli çöp kutusu kapaklarından kırıntılarla dolu mutfak süngerlerine kadar, mutfakta dokunmaktan çekindiğiniz birkaç yer olabilir. Ama baharat rafınız muhtemelen onlardan biri değildir. Herhangi bir yemeğin lezzetini arttırmak için cam kavanozlarda veya plastik kaplarda bulunan baharatlar ve çeşniler, pişirme sırasında toplanacak şekilde tasarlanmıştır.
Bununla birlikte, Journal of Food Protection'da yayınlanan bir araştırma, baharatların saklandığı bu küçük alanların "hastalığın yayılmasında gözden kaçan suçlu" olduğunu ortaya çıkardı.
Baharat rafınızın mutfağınızdaki en mikrop içeren yer olmasının nedeni çapraz kontaminasyondur(çapraz bulaşma). Çapraz bulaşma, mikropların bir madde veya nesneden diğerine aktarıldığı süreci ayrıntılarıyla anlatır. Mutfaktaki diğer yüzeyler zamanın yüzde 20'sinden daha azında kontaminasyon kanıtı gösterirken, baharat kapları neredeyse yarı yarıya kontamine olmuştur.
Araştırmanın ortak yazarı Donald Schaffner şunları söyledi: "Araştırmamız, çiğ et hazırlarken dokunduğunuz herhangi bir baharat kabının çapraz kontamine olabileceğini gösteriyor. "Yemek hazırlığı sırasında veya sonrasında bunun bilincinde olmak önemlidir."
Çalışma, katılımcılardan hindi burger köftesi ve salata yapmalarını isteyerek çapraz kontaminasyonu inceledi. Gönüllüler, yemeği hazırlayana kadar araştırmacıların gıda güvenliği davranışlarını inceleyeceklerini bilmiyorlardı.
Araştırmacılar, bir mutfak ortamında patojenlerin hareketini simüle etmek için ete önceden "güvenli" bir izleyici olarak hizmet etmesi için "MS2" olarak bilinen bir bakteriyofaj bulaştırdı. Bakteriyofajlar, bakterileri enfekte eden ve insanlar üzerinde hiçbir etkisi olmayan virüslerdir.
Yemek hazırlığından sonra araştırmacılar, MS2 izleyicisinin varlığını test etmek için mutfak araç gereçlerini, temizlik alanlarını ve mutfak yüzeylerini araştırdı. Ancak ekip, deneklerin yemek pişirme seansları sırasındaki davranışlarına dayanarak baharat kaplarına, lavabo musluklarına ve kulplara da bakmaya karar verdi.
Baharat kavanozlarını test ettiklerinde yüzde 48'i MS2 ile kontamine olduğu ortaya çıktı. Bu sonuç araştırmacıları bile şaşırttı. Schaffner şunları ekledi: "Daha önce baharat kaplarının bulaştığına dair kanıt görmediğimiz için şaşırdık." Çizelgede baharat rafı başta olmak üzere, diğer yaygın olarak kirlenmiş yüzeyler arasında buzdolabı kulpları, çöp kutuları ve kesme tahtaları vardı.
İlginç bir şekilde, musluk kulpları üzerinde çalışılan en az kirli nesne oldu. Neyse ki araştırmacılar, yeterli pişirme, tutarlı el yıkama ve mutfak yüzeylerinin ve mutfak gereçlerinin sterilize edilmesi dahil olmak üzere " yiyeceklerin uygun şekilde işlenmesinin" çapraz kontaminasyonla mücadele edebileceğine inanıyor. Bu yüzden, baharatlıklarınızı iyice silmenin zamanı gelmiş olabilir.