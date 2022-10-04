Mutfaktaki bakteri yuvası! Süngerler hakkında bilmeniz gerekenler…

Süngerinizi değiştirme zamanının gelip gelmediğinden emin değilseniz, riske atmayıp yeni bir tane almakta fayda vardır. Bulunması oldukça kolay olan süngerler, mutfakta kullanıldığından sağlık için önem arz eder. Ayrıca, temizlik söz konusu olduğunda üzgün olmaktansa güvende olmak daha iyidir.
Temizlik uzmanları süngerleri değiştirmek için en doğru zamanı ve değiştirmenizi gerektiren belirtileri anlattı.
SÜNGERİ DEĞİŞTİRMENİZ GEREKTİĞİNİ GÖSTEREN 4 İŞARET
SÜNGERDE GÖZLE GÖRÜLÜR DEĞİŞİKLİKLER
Genellikle, bir süngerin değiştilmesi gerektiğini sadece bakarak anlayabilirsiniz. Bulaşık yıkamaktan veya kirleri temizlemekten kaynaklanan lekeler nispeten kolay şekilde çıkar. Ancak bir sünger iyice durulandıktan sonra bile leke tutuyorsa, yenisiyle değiştirilmesinin vakti gelmiştir.
SÜNGER KÖTÜ KOKUYORSA
Bir sünger iyi görünse bile , değiştirilmesi gerektiğini kokusundan anlayabilirsiniz. Koku genellikle lekelerden daha belirgin bir belirtidir.
Uzun süre ıslak kalan diğer tüm kumaşlar gibi süngerler de küf geliştirebilir. Süngerinizden ciddi şekilde ekşi bir koku geldiğini hissetmeye başlarsınız, hemen atın ve yenisini edinin. Bu sayede mutfağınızı da kötü kokulardan arındırır ve bulaşıkların küfle temasını engellersiniz.
SÜNGER PARÇALANIYORSA
Çok fazla elde bulaşık yıkıyorsanız süngeriniz başka herhangi bir eskime belirtisi göstermeden önce parçalanmaya başlayabilir. Süngerin aşınması ve yıpranması, onu daha az etkili hale getirir, bu nedenle süngerlerinizi etkilerini kaybetmeden önce değiştirilmelidir.
SÜNGERİ EN SON DEĞİŞTİRDİĞİNİZ ZAMANI HATIRLAMIYORSANIZ
Bu yazıyı okurken en son ne zaman bulaşık süngerinizi değiştirdiğinizi hatırlamıyorsanız şimdi tam da zamanıdır. Temizlik uzmanları iki hafta ila bir aylık bir süre içerisinde muttlaka bulaşık süngerleri değiştirilmelidir diyor.
Değiştirme sıklığınız süngerinizi ne sıklıkta kullandığınıza ve ne için kullandığınıza bağlıdır. Çok fazla yemek pişiriyor ve tencere ile tavaları sık sık elde yıkıyorsanız, süngerinizi genellikle dışarıda yiyen birinden daha sık değiştirmeniz gerekmektedir.
SÜNGER ALIRKEN
Sünger alışverişi eğlenceli olabilir. Süngerler pek çok şekil, renk ve hatta karaktere sahiptir, bu yüzden kullanmaktan keyif alacağınız birini seçebilirsiniz. Ayrıca, lavabonuzun altında yedek bir sünger tutabilmeniz için bir seferde en az iki sünger satın almak ideal olacaktır. Böylece, yukarıda açıklanan belirtilerden birini fark ettiğinizde, küflü süngerinizi yenisiyle anında değiştirebilirsiniz.
SÜNGERLER NASIL SAKLANMALI?
Süngerinizi iyi havalandırılmış bir alanda tutun. Süngerinizi lavabonuzun dibinde bırakmayın veya bir kutuda sıkışık şekilde bırakmayın. Tüm kumaşlar gibi süngerler de kurumak için havaya ihtiyaç duyar, aksi takdirde birkaç kullanımdan sonra bile küflenebilir. Lavabonun yanına takılan ve kullanımdan sonra süngerinizin hızla kurumasına yardımcı olan bir sünger tutucu satın almak ideal olabilir.