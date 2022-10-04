Mutfaktaki bakteri yuvası! Süngerler hakkında bilmeniz gerekenler…

Süngerinizi değiştirme zamanının gelip gelmediğinden emin değilseniz, riske atmayıp yeni bir tane almakta fayda vardır. Bulunması oldukça kolay olan süngerler, mutfakta kullanıldığından sağlık için önem arz eder. Ayrıca, temizlik söz konusu olduğunda üzgün olmaktansa güvende olmak daha iyidir.

Temizlik uzmanları süngerleri değiştirmek için en doğru zamanı ve değiştirmenizi gerektiren belirtileri anlattı.