Mutfaktaki bu alanları acilen temizlemelisiniz! Bakterilerin en hızlı ürediği yerler…

Uzman şöyle açıkladı: "Önce ekmek kızartma makinenizin fişini çektiğinizden (elleriniz kuruyken!), ardından kırıntı tepsisini çıkarıp lavaboya veya çöp kutusuna boşalttığınızdan emin olun.

"Büyük kırıntıları çıkarmak için ekmek yuvalarının içini ve çevresini temizlemek için kuru bir diş fırçası kullanın ve ardından yapışkan noktalardan kurtulmak için bulaşık deterjanı ile standart bir yıkama yapın.

"Kuruduktan sonra tekrar ekmek kızartma makinesine yerleştirin ve tüm cihazı bir çöp kutusu veya lavabonun üzerinde sallayarak son kırıntılardan kurtulduğunuzdan emin olun."