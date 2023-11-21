Mutfaktaki bu alanları acilen temizlemelisiniz! Bakterilerin en hızlı ürediği yerler…

İşte temizlik uzmanın önerdiği acilen temizlenmesi gereken o yerler…
EKMEK KIZARTMA MAKİNESİ
Temizlik uzmanı Deyan Dimitrov'a göre, ekmek kızartılan alana bakarak ekmek kızartma makinesinin temizlenme zamanı gelip gelmediğini kontrol etmek önemli.
Uzman şöyle açıkladı: "Önce ekmek kızartma makinenizin fişini çektiğinizden (elleriniz kuruyken!), ardından kırıntı tepsisini çıkarıp lavaboya veya çöp kutusuna boşalttığınızdan emin olun.
"Büyük kırıntıları çıkarmak için ekmek yuvalarının içini ve çevresini temizlemek için kuru bir diş fırçası kullanın ve ardından yapışkan noktalardan kurtulmak için bulaşık deterjanı ile standart bir yıkama yapın.
"Kuruduktan sonra tekrar ekmek kızartma makinesine yerleştirin ve tüm cihazı bir çöp kutusu veya lavabonun üzerinde sallayarak son kırıntılardan kurtulduğunuzdan emin olun."
FIRIN ELDİVENLERİ
Fırın eldivenleri dışarıdan temiz görünse de, aralarında her türlü mikropun barınabileceği noktalar olabilir. Uzman, özellikle silikonlarsa, yıkamaya atmadan önce bakım etiketini okuyarak haftada bir kez yıkanmasını önerdi.
Deyan şunları kaydetti: "Fırın eldivenlerinizi önceden 10 dakika boyunca bir çorba kaşığı bulaşık deterjanı ve bir çorba kaşığı karbonattan oluşan solüsyonda ıslatmanız faydalı olabilir."
TAHTA KAŞIKLAR
Tahta kaşıklar, özellikle kaşığı bir süredir kullandıysanız veya çiğ etle temas ettiyse, aralıklarında "bakterilerin üremesine" izin verme eğilimindedir. Sağlıksız bakterilerin yayılmasını önlemek için temizlik uzmanı, temizlemeden önce bunların düzenli olarak hidrojen peroksit çözeltisine batırılmasını önerdi.
Deyan şunları ekledi: "İki litre suya bir çay kaşığı hidrojen peroksit ekleyerek seyreltilmiş bir karışım oluşturun, ahşap mutfak eşyalarınızı birkaç dakika bu suda bekletin ve ardından normalde yaptığınız gibi yıkayıp kurulayın.
MUTFAK ÖNLÜĞÜ
Uzman, genel bir kural olarak, kirin birikmesini önlemek için önlüklerin birkaç kullanımdan sonra yıkanmasını tavsiye etti. Yüksek sıcaklıkta yıkamadan önce, bir ölçek çamaşır deterjanı ve bir ölçek beyaz sirke içeren su solüsyonunda 15 dakika bekletin.
Mümkünse, küf kokusunun oluşmasını önlemek için iyi havalandırılan bir alanda kurumaya bırakın.
MİKRODALGA FIRIN
Temizlik uzmanı şöyle devam etti: "Mikrodalgada ısıtıp pişirdiğiniz yiyecekler, kase veya tabağın üstü kapatılmazsa genellikle her yere yayılır ve bu da iç duvarlarının çevresinde yağ ve kir karışımı bırakabilir."
"Mikrodalga fırınınızın içini ve dışını her hafta iyice temizlemelisiniz, çünkü bir bezle hızlı bir şekilde silmek, kiri çıkarmada düşündüğünüz kadar etkili değildir, özellikle de çoğu insan mikrodalga fırınının tavanını silmeyi unutur."
"Mikrodalga fırınınızın içini iyice temizlemek için bir yemek kaşığı beyaz sirke ve 250 ml suyu bir kaseye koyun ve mikrodalga fırınınızda, su kaynayana ve mikrodalga fırınınızın camı buharlaşana kadar iki dakika yüksek ateşte ısıtın. Mikrodalga fırınınızı tamamen soğumaya bırakın (yaklaşık 10 dakika) ve tüm iç duvarları standart bir yüzey temizleyici ve nemli bir bezle silin. İnatçı izler ve lekeler kolaylıkla çıkacaktır."