Ne ovalama ne de kimyasal! Mutfak dolaplarınızı dakikalar içinde tertemiz yapacak o yöntem...

Mutfakta ne kadar temizlik yaparsanız yapın, o inatçı yağ tabakaları ve kirli yüzeyler bir türlü geçmiyor mu? Üstelik zamanla daha da yapışkan ve çıkması imkânsız hale mi geliyor? Panik yok! Deneyenlerin hayran kaldığı, uzmanların önerdiği bu pratik temizlik yöntemleri sayesinde mutfak dolaplarınız ilk günkü gibi tertemiz olacak. Ne pahalı temizlik ürünlerine ne de saatlerce ovalamaya gerek var! Detaylar yazının devamında sizi bekliyor...

AYBİKE ŞAHİN Giriş Tarihi: 10.04.2025 09:34 Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 09:41 PAYLAŞ ABONE OL

Mutfak, evin en çok kullanılan ve en hızlı kirlenen alanlarından biri. Özellikle ocak çevresinde ve üst dolaplarda zamanla biriken yağ ve kir tabakaları, hem hijyen açısından hem de estetik olarak can sıkıcı hale gelebiliyor. Ancak endişelenmeyin; evde kolayca uygulayabileceğiniz birkaç pratik yöntemle bu inatçı lekelerden zahmetsizce kurtulmak mümkün. İşte mutfak dolaplarını zahmetsizce temizlemenin en etkili yolları...

1. SİRKE VE KARBONATIN GÜCÜ Doğal temizlik ürünlerinin yıldızları olan sirke ve karbonat, mutfak dolaplarındaki yerleşmiş yağ lekelerine karşı oldukça etkili. Bir sprey şişesine eşit miktarda beyaz sirke ve su koyarak karışımı hazırlayın. Üzerine bir tatlı kaşığı karbonat ekleyin. Bu karışımı dolap yüzeylerine püskürtüp 5-10 dakika bekletin. Ardından nemli bir bezle silerek temizleyin. Sirke, yağ çözücü özelliğiyle dikkat çekerken karbonat ise yüzeydeki inatçı kirleri söküp atar.