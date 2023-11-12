Neden bazı bebekler saçlı, bazıları saçsız doğar?

Bebekler hayatları boyunca sahip olacakları tüm saç kökleriyle birlikte dünyaya gelirler. Gür saçlı doğan bir bebek, aylar sonra saç dökülmesi yaşayabilir (yerine yeni saçlar gelir) ya da kel doğan bebekler bir süre sonra kalın saç tellerine sahip olabilirler. Uzmanlar, neden bazı bebeklerin saçlı bazılarının ise saçsız doğduğu konusunda yüzde yüz emin olmasa da, genlerin ve DNA'nın bu konuda etkili olduğunu biliyorlar. Genellikle hamileliğin otuzuncu haftasında bebeklerde saç büyümesi meydana gelir.