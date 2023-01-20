Neden cips yemeye başladığımızda kendimizi durduramayız?

Ancak en çarpıcı bulgu, yağın tadına duyarlı olan ve genellikle daha az yağ tüketen insanlardan geldi. Tuz oranı düşük yemeklerle karşılaştıklarında, ne kadar yedikleri konusunda gerçekten iyi bir öznel kontrolleri vardı. Keast, "Ama o yiyeceğe tuz eklediğimizde, birdenbire bu kontroller ortadan kalktı" diyor. Normalde aşırı yemeyi durdurmaya yardımcı olan daha keskin yağ duyarlılığına sahip kişiler, tuzlu yiyecekleri yağa karşı en az duyarlı olanlarla aynı hacimlerde yediler. Bu, insanların tuzu nee kadar olumlu algıladıklarını ve hissetmeleri gereken tokluk sinyallerinin de köreldiğini gösteriyor.

Keast, "Doyma tepkilerini etkili bir şekilde köreltiyoruz" diye açıklıyor. "Tuz ve yağın optimize edilmesi açısından gıda tedarikini düşündüğümüzde, tuz, kendimizi yemekten gerçekten alıkoymamız gereken normal bir biyolojik mekanizma olan şeyi yıkma etkisine sahip."