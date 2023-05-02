Nedeni buymuş! Doğa seslerinin rahatlatıcı olmasının ardındaki sebep…

Doğa seslerinin bu kadar rahatlatıcı olmasında neyin etkili olduğunu anlamaya çalışan insanlar için yıllardır araştırmalar yapılmaktadır. Ancak yakın zamanda yapılan bir araştırma doğa seslerinin neden bize iyi hissettirdiğini buldu.
Araştırmacılar, katılımcılarda doğa seslerine verilen fiziksel tepkiyi araştırmak için beyin taramaları ve kalp atış hızı monitörleri kullandılar.Ve doğa seslerinin oldukça rahatlatıcı olabileceğini buldular.
ARAŞTIRMA SONUÇLARI
Doğa seslerini dinleyen insanlar, içsel düşüncelerden ve endişelerden daha çok dış düşüncelere odaklanma eğilimindeydi. Katılımcıların kalp atış hızı da biraz değişti ve vücudun harekete hazırlayan sempatik sinir sistemi tepkisi azaldı. Bu arada, vücudun rahatlamaya ve sakinleşmeye yardımcı olan parasempatik sinir sistemi tepkisi arttı.
Özellikle zaten stresli hisseden insanlar doğa seslerini dinlemenin en büyük faydalarını deneyimlediler. Çalışmanın baş yazarı Cassandra Gould van Praag, doğa seslerini herkese öneriyor. Kendisi şöyle söyledi: "Kafa karışıklığı hissediyor olsalar da olmasalar da, doğal ortamlarda yürümeyi herkese kesinlikle öneririm. Sadece birkaç dakikalık yürüyüş bile faydalı olabilir."
Öyleyse bir sonraki stresli hissettiğinizde, alışılmış şarkılarınız yerine doğa sesleri açın. Bunu yaparak daha rahatlayacaksınız ve bu da uyku ve odaklanmayı da iyileştirebilir.