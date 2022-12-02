Negatif enerjiden arındırıyor havadaki mikrobu kırıyor: Adaçayı yakmanın getirdiği şifa...

Adaçayı baharat olarak ve ayrıca geleneksel tıpta sağlığı iyileştirmenin bir yolu olarak kullanılır. Bu baharat; Mısır ve Roma tıbbında olduğu kadar Kızılderili şifa geleneklerinde de uzun bir kullanım geçmişine sahiptir. Kurutulmuş adaçayı; şifa vermenin, korumanın, bilgeliği ve hastalığa karşı savunmayı artırmanın bir yolu olarak günümüzde de yakılmaya devam ediyor...
ADAÇAYI NASIL YAKILIR?
İlk olarak bir tutam adaçayını güveç içine yerleştirin. Sonra adaçayı tütsüsü elde etmek için bu kuru otları çakmakla tutuşturun. Birkaç saniye yanmasını bekledikten sonra söndürün. Bu yöntemle adaçayının verdiği koku sayesinde ortamdaki kötü havayı temizleyebilirsiniz. Adaçayı yakmak; evdeki nazarı ve kötü havayı temizler, böcekleri kovar, evin bereketini artırır ve sinirleri yatıştırır.
FİZİKSEL VE RUHSAL SAĞLIĞA BİRÇOK FAYDASI BULUNUYOR
Kurutulmuş adaçayı yaprakları aynı zamanda yemek pişirmede baharat olarak kullanılabilir. Adaçayındaki fenolik bileşikler antioksidan etkiye sahip olabilir ve serbest radikalleri azaltabilir. Rosmarinik asit ve karnosik asit, özellikle bir antioksidan etki ile ilişkili olan adaçayındaki iki bileşiktir. Adaçayının sağlığa yararları arasında.
STRESİ YATIŞTIRMAYA YARDIMCI OLUR
Mississippi Üniversitesi için 2016 yılında yapılan bir araştırma projesi, adaçayının beyindeki belirti reseptörleri aktive eden bileşikler açısından zengin olduğunu açıkladı. Reseptörler, duygu seviyelerini yükseltmekten ve stresi azaltmaktan sorumludur.
ENERJİ SEVİYELERİNİ ARTIRIR
Üzerinizde gitmek bilmeyen bir kötü enerji var ise, evinizi ve bedeninizi adaçayı ile tütsüleyebilirsiniz. Bu işlemi yapmak, daha taze ve daha pozitif enerjilerle karşılanmaya yardımcı olabilir. Bunun sonucunda adaçayının enerji veren etkisi, oluşan yorgunluğu da ortadan kaldıracaktır.
ALZHEİMER GİBİ HASTALIKLARI ÖNLÜYOR
2005 yılında yapılan bir araştırmada, adaçayı yağının hafızayı ve düşünme yeteneğini geliştirdiğini gösterdi. Bununla beraber adaçayının sakinleştirici bir etkisi olduğu, ruh halini iyileştirdiği ortaya çıktı. Aynı zamanda adaçayındaki aktif bileşiklerin, alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıklara karşı koruma sağladığı ortaya çıktı.
Hafif ve orta şiddette Alzheimer hastalığı olan 39 katılımcı, dört ay boyunca günde 60 damla (2 ml) adaçayı özü takviyesi tüketmiştir. Bunun sonucunda ise adaçayı ekstresi alanlar hafıza, problem çözme, muhakeme ve diğer bilişsel yetenekleri ölçen testlerde daha iyi performans gösterdiği ortaya çıkmıştır.