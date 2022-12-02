Negatif enerjiden arındırıyor havadaki mikrobu kırıyor: Adaçayı yakmanın getirdiği şifa...

ALZHEİMER GİBİ HASTALIKLARI ÖNLÜYOR

2005 yılında yapılan bir araştırmada, adaçayı yağının hafızayı ve düşünme yeteneğini geliştirdiğini gösterdi. Bununla beraber adaçayının sakinleştirici bir etkisi olduğu, ruh halini iyileştirdiği ortaya çıktı. Aynı zamanda adaçayındaki aktif bileşiklerin, alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıklara karşı koruma sağladığı ortaya çıktı.

Hafif ve orta şiddette Alzheimer hastalığı olan 39 katılımcı, dört ay boyunca günde 60 damla (2 ml) adaçayı özü takviyesi tüketmiştir. Bunun sonucunda ise adaçayı ekstresi alanlar hafıza, problem çözme, muhakeme ve diğer bilişsel yetenekleri ölçen testlerde daha iyi performans gösterdiği ortaya çıkmıştır.